Вбивство 7-річної Марії Борисової: у поліції розповіли про підозрюваних

Джерело:"Сегодня"
Правоохоронці продовжують розслідувати справу про вбивство 7-річної Марії Борисової, яку раніше знайшли мертвою. У поліції є кілька підозрюваних, які могли вчинити жахливий злочин.
Як розповів начальник поліції області полковник Олександр Прокудін, наразі слідство розслідує причетність до вбивства кількох підозрюваних. Серед них – родичі вбитої дівчинки та інші особи села Щасливе.
Важливо Народ готується влаштувати самосуд над вбивцею Марійки, – голова села Щасливе
Прокудін зазначив, що правоохоронці планують оголосити підозру не пізніше наступної середи, тобто до 17 березня.
Є підозрювані з родинного кола та інші особи з цього села. Затриманих наразі немає, але сподіваюся, що в недалекому майбутньому будуть. Чекаємо результати ДНК-експертизи,
– повідомив він.
Спікерка поліції Тетяна Пшонь не виключила, що експерти зможуть надати свої висновки раніше 17 березня. Після цього поліцейські порівняють ДНК-зразки та визначать, хто є вбивцею дитини.
Раніше у поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.