Вбивство 7-річної Марії Борисової: у поліції розповіли про підозрюваних

Правоохоронці продовжують розслідувати справу про вбивство 7-річної Марії Борисової, яку раніше знайшли мертвою. У поліції є кілька підозрюваних, які могли вчинити жахливий злочин.

Як розповів начальник поліції області полковник Олександр Прокудін, наразі слідство розслідує причетність до вбивства кількох підозрюваних. Серед них – родичі вбитої дівчинки та інші особи села Щасливе.

Важливо Народ готується влаштувати самосуд над вбивцею Марійки, – голова села Щасливе

Прокудін зазначив, що правоохоронці планують оголосити підозру не пізніше наступної середи, тобто до 17 березня.

Є підозрювані з родинного кола та інші особи з цього села. Затриманих наразі немає, але сподіваюся, що в недалекому майбутньому будуть. Чекаємо результати ДНК-експертизи,

– повідомив він.

Спікерка поліції Тетяна Пшонь не виключила, що експерти зможуть надати свої висновки раніше 17 березня. Після цього поліцейські порівняють ДНК-зразки та визначать, хто є вбивцею дитини.

Що відомо про смерть Марії Борисової

7-річна Марія зникла 7 березня. Дитина вийшла з дому приблизно 17:30 гратися на вулицю. Згодом матір помітила, що її на подвір'ї вже немає.

Друзі дівчинки розповіли, що вона хотіла зустріти батька з роботи. В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою.

До пошукової операції долучилися не лише правоохоронці з кінологами та собаками, але й сотні волонтерів.

Поліцейські знайшли тіло дівчинки 11 березня. Її тіло лежало в поліетиленовому пакеті у сараї одного з домоволодінь.

Раніше у поліції повідомили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.