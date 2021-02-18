Вбивства на Майдані Нігояна, Жизневського та Сеника: ДБР окреслило коло причетних

Джерело:Укрінформ
Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясували коло осіб, які можуть бути причетними до вбивств учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника. Однак з підозрами не поспішають.
Раніше це коло було невідоме, як і невідома відстань, з якої стріляли. Про це заявив заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський.
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Яблонський розповів, що відбувалися певні спекуляції у ЗМІ. Коло осіб звузили до тих, хто потенційно може бути причетний до вбивств.
За словами Яблонського, про оголошення підозр наразі зарано говорити, бо для цього бракує доказів. Хоча він додав, слідчі не мають сумнівів, що ці вбивства вчинили правоохоронці. Тому відпрацьовують підрозділи правоохоронців, які "отримували кулі, знайдені у тілах".
Чоловік зазначив, що встановили точну кількість патронів, з яких могли вбити та конкретну зброю.
На жаль, відеоматеріал не дозволяє встановити цих вбивць. Слідів на зброї і на кулях також немає, тому що кулі, які використовувалися, були для зупинки транспортних засобів і не залишають індивідуальних слідів від конкретної зброї,
– додав Яблонський.
Саме тому, як зазначив правоохоронець, це складно прив'язати до конкретної людини.Зверніть увагу! Жизневський, Нігоян і Сеник загинули у січні 2014 року на Майдані.