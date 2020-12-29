У Горохівському районі, що на Волині, на підприємстві знайшли тіло чоловіка. Його вбив колега – спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата. Вода потрапила до рота й чоловік просто захлинувся.

Наразі невідомо, що саме сталось, але між колегами виник конфлікт – ймовірно у розпалі 53-річний місцевий мешканець узяв у руки шланг й направив сильний струмінь в обличчя свого колеги. Про трагічний інцидент повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

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Затриманого чоловіка підозрюють у вчиненні умисного вбивства – тобто він, ймовірно, саме так і хотів "вирішити" конфлікт.

Загиблому чоловіку було 42 роки.

Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії.

Що загрожує вбивці?

Якщо його вина буде доведена у суді, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.