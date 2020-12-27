Вдарили кастетом у потилицю: нові деталі вбивства військового в Новій Каховці
У Херсонській області внаслідок бійки з цивільними загинув військовий. Він міг померти від удару в потилицю.
Активіст Марк Гордієнко відзначив, що загиблий військовий не вступав у бійку з цивільним у кафе. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
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Нові деталі вбивства
За його словами, хлопця вдарили ззаду, швидше за все кастетом.
Бійки як такої не було, був конфлікт і вбивство. А поліція, замість затримання винних, їх встановила, але не затримала,
– зазначив Гордієнко.
Як ствердив активіст, на відео з місця подій чітко видно, що вбивця дістав з сумки знаряддя вбивства і вдарив в потилицю військовослужбовця. Сам ролик з камери в кафе раніше виклали в соцмережах, однак, зараз він недоступний.
Смерть військового в Новій Каховці: що відомо
- У Новій Каховці 25 грудня на Херсонщині між одним із військовослужбовців і цивільними виникла бійка. У результаті військовий ЗСУ помер на місці.
- Поліціянти Новокаховського відділу проводять слідчі дії, а командир військової частини – службове розслідування.
- Через трагедію, у командуванні вкотре наголосили, що військові мають дотримуватися дисципліни – не лише у військовій частині, а і за її межами.
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