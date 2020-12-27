У Херсонській області внаслідок бійки з цивільними загинув військовий. Він міг померти від удару в потилицю.

Активіст Марк Гордієнко відзначив, що загиблий військовий не вступав у бійку з цивільним у кафе. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Нові деталі вбивства

За його словами, хлопця вдарили ззаду, швидше за все кастетом.

Бійки як такої не було, був конфлікт і вбивство. А поліція, замість затримання винних, їх встановила, але не затримала,

– зазначив Гордієнко.

Як ствердив активіст, на відео з місця подій чітко видно, що вбивця дістав з сумки знаряддя вбивства і вдарив в потилицю військовослужбовця. Сам ролик з камери в кафе раніше виклали в соцмережах, однак, зараз він недоступний.

Відзначимо! Раніше у Донецькій області український військовий напав на свого товариша по службі. Спершу він побив його, згодом облив рідиною і підпалив.

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