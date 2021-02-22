У харківському закладі громадського харчування Fit kitchen вирішили нагадати українцям про 23 лютого. На переконання представників кондитерської, цю дату багато хто з українців святкує.

Україна після почату агресії Кремля відмовилася від відзначення 23 лютого. Адже це річниця створення Червоної Армії, яка окупувала Україну на початку ХХ століття.

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Чим саме відзначилися у Fit kitchen

У закладі провели рекламну кампанію до 23 лютого. Вони, зокрема, пропонують придбати торти з цифрою "23".

І не важливо, до чого та як приурочено цю дату. Для дуже багатьох – це важливий день, день народження. І ми – готові зробити смачні торти на будь-який смак,

– зазначили представники кафе.

Водночас до допису додали хештег #мужскойторт. Зауважимо, що 23 лютого у Росії називають святом всіх чоловіків – на противагу до 8 березня.

Як на таку ініціативу відреагували у суспільстві

Після допису Fit kitchen в інстаграмі їм написав один із підписників. Йому відповіли, що багато дівчат в Україні відзначають 23 лютого.

"Знаю! Але це їм честі не додає", – зауважив користувач.

У закладі ж наголосили, що їхнє завдання – догодити клієнтам. І це вже особиста справа кожного, що та коли святкувати.

І законів України не завадило б дотримуватися. Що святувати, а що ні,

– констатував чоловік.

За словами адміністратор блогу про ресторани Харкова "Е**ное Гастро", з фотографій підписника видно, що він – учасник бойових дій. Але навіть цей момент не став приводом для вибачення з боку закладу".

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Скандал із 23 лютого: переписка небайдужого українця з предстаниками Fit kitchen / Cкриншот Gromada Group

Що ще заявляють у кондитерській

Після шквалу критики адміністратор закладу випустила звернення. Жінка заявила, що не збирається вибачатися або щось змінювати. Адже кожен має право святкувати в той день, коли йому заманеться.

Якщо когось зачіпає ситуація, що 23 лютого дівчата вітають своїх чоловіків, попрошу їх тримати свою думку при собі. І тим більше, не ображати таких людей – говорити, що честі це їм не додає тощо. Ви просто не маєте права так висловлюватися,

– наголосила вона.

Власниця кондитерської додала, що вони – не політичний блок, не роблять якусь агітацію та не є товариством, яке когось на щось налаштовує.

"Якщо людина подзвонила та попросила торт на 23 лютого, нам – байдуже. Так само, як і у випадках з 24, 25, 26 лютого. У кожної людини є своя думка та своє життя. Тому кожен сам вирішує, як і коли йому вітати. Ніхто не має права лізти у особистий простір людини, і їй казати, що слід робити, а що – не слід", – заявила жінка.

На завершення вона закликала недоброзичливців відписатися або заблокувати їх – "все що завгодно".

"Але нам абсолютно не цікаво, що ви думаєте", – підсумувала власниця Fit kitchen.

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Заява власниці Fit kitchen щодо скандалу з 23 лютого: дивіться відео

Не перший такий випадок у Харкові

Раніше в місті компанія кондитерів Che Bakery також прорекламувала торти до 23-го лютого. Тоді власники компанії відповіли, що в них серед друзів є російські військові, які живуть в Україні. Про це повідомляє Gromada Group.

У підсумку користувачі фейсбуку знизили оцінку кондитерської з 5 до 1,8 балів та залишили погані відгуки. Опісля на деякий час соцмережі закладу закрили, а потім вийшов допис із вибаченнями.

За словами власників закладу, "піар на цій темі з огляжу на події на лінії фронту – зайвий".

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Інші резонансні події

Тіктокерка з ніком maybe_lizaaaaa опублікувала відео, де заявила: "Та всрал*сь мені та ваша мова (українська – 24 канал)". Після розголосу вона видалила цей допис і записала відео з вибаченнями. Ролик був україномовним.

Ще одна українська блогерка Таїсія Онацька зняла відео на алеї Небесної Сотні у Києві, в якому назвала Росію улюбленою країною.