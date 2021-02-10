Важко спрогнозувати ситуацію, – Ситник про справу Вовка

Є кілька причин, які ускладнюють ситуацію з доставкою глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка до Вищого антикорупційний суду. Раніше йому не змогли обрати запобіжний захід.

У справі Вовка НАБУ та САП фактично одні проти системи інших органів. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

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Що сказав Ситник

Ситуацію ускладнює те, що немає керівника САП. Річ у тім, що виконувач обов'язків глави САП Максим Грищук не має права підписувати цілий ряд документів, які стосуються, зокрема, суддів.

Тут, на жаль, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора,

– наголосив Ситник.

Директор зауважив, що неможливо спрогнозувати, що буде далі з цією справою. За словами Ситника, підозрюваний каже, що "плювати хотів" на примусовий привід, бо вважає його незаконним.

Крім того, труднощі виникають із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймає Офіс генпрокурора.

"Ми просили продовжити термін на 6 місяців, нам продовжили на 2 місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує", – підсумував директор НАБУ.

Справа Вовка: що відомо