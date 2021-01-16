У "ДНР" з'явилася інформація, що ноутбук ватажка місцевих бойовиків зламали. І з інформації, яка на ньому містилася, стало відомо, що Денис Пушилін зібрався втекти до Росії. Та не сам, а спільно з "міністеркою", яка є його коханкою.

Ватажок бойовиків може втекти до Росії

Колишня депутатка "народної ради ДНР" та членкиня "громадської палати ДНР" Катерина Мартьянова розповіла у фейсбуці, що отримала важливу й достовірну інформацію про ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Про це пише 24 канал.

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Ексдепутатка повідомила, що знайомий Пушиліна заліз до особистого ноутбука "глави ДНР" і скачав звідти фото та листування, які переконливо доводять:

Пушилін зібрався найближчим часом переїхати до Росії, а ще й не сам, а разом зі своєю коханкою – "міністеркою закордонних справ" (з 2016 року) Наталією Ніконоровою.

Мартьянова стверджує, що у "любовному листуванні" Пушилін та Ніконорова обговорювали виїзд до Росії – якщо у "республіці" назріє народне повстання.

Пост Мартьянової у фейсбуці / Скриншот "Обозревателя"

"ДНР" – "штучна структура" з "напівголодними людьми"

У цьому ж пості Мартьянова розкритикувала "ДНР":

Мовляв, усі мешканці регіону давно зрозуміли, що цей проєкт – "штучно створена тоталітарна державна структура, править якою тиран".

А звичайних людей там "тримають напівголодними та змушують працювати за копійки".

Для чого ж ця колишня депутатка "ДНР" опублікувала такий пост? А начебто для того, за її ж словами, аби люди не допустили втечі Пушиліна до Росії. Бо він "повинен отримати заслужене покарання за всі злочини".

Наразі невідомо, чи відреагував на такі закиди Пушилін, але сторінка Мартьянової у фейсбуці уже недоступна.

До слова, інформація про ймовірний переїзд Пушиліна в Росію – не нова.



Раніше ЗМІ вже з'ясували, що ватажок бойовиків "ДНР" має російський паспорт, російську реєстрацію (у Ленінградській області), а також і будинок – за півтори години їзди від кордону з Фінляндією.

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