7 квартир у Москві і 30 кілограмів золота: ватажок терористів на Донбасі сколотив собі мільйони

Джерело:"Обозреватель"
Василь Євдокимов на прізвисько "Ленін", так званий "начальник центру спецоперацій МДБ ДНР" під час війни на Донбасі неабияк збагатився. Він купив собі 7 квартир і землю в Москві та щороку витрачає на відпочинок понад мільйон рублів.
Саме Євдокімову приписують організацію убивства полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша і полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.
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Українські розвідники перехопили розмови бойовиків про Євдокимова.
За даними українських розвідників, із 2014 до 2020 року Василь Євдокимов був начальником Центру спеціальних операцій так званого Міністерства держбезпеки "ДНР". Він займався мародерством, "віджимав" коштовності і авто у заарештованих і вбитих жителів Донецької області.
За ці шість років Євдокимов купив собі:
Спецслужби перехопили розмову колишнього першого помічника Євдокимова Вадима Долгова (прізвисько "Пенсіонер") і головного ката концтабору "Ізоляція" Дениса Куликовського (прізвисько "Палич"). На одному із записів вони і говорять про те, наскільки збагатився Євдокимов.
Майно Євдокимова / Зображення Obozrevatel
Окрім того, терористи між собою говорять, що Євдокимов щороку витрачає на відпочинок близько 13 тисячі доларів. Відтак, українські розвідники встановили, що в серпні 2019 року "Ленін" відпочивав у Ялті в готелі "Mriya resort & Spa". За 10 днів, проведених там із сім'єю, він заплатив 1 мільйон 200 тисяч рублів.
У серпні 2020 року Василь і Наталія Євдокимови з дітьми відпочивали в Алушті, в готелі "Porto Mare". За відпочинок вони заплатили понад 600 тисяч рублів.
Дивіться відео з аудіозаписами бойовиків:
Що відомо про Євдокимова