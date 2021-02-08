7 квартир у Москві і 30 кілограмів золота: ватажок терористів на Донбасі сколотив собі мільйони
Василь Євдокимов на прізвисько "Ленін", так званий "начальник центру спецоперацій МДБ ДНР" під час війни на Донбасі неабияк збагатився. Він купив собі 7 квартир і землю в Москві та щороку витрачає на відпочинок понад мільйон рублів.
Джерело:"Обозреватель"
Саме Євдокімову приписують організацію убивства полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша і полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.
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Українські розвідники перехопили розмови бойовиків про Євдокимова.
Євдокимов – мародер
За даними українських розвідників, із 2014 до 2020 року Василь Євдокимов був начальником Центру спеціальних операцій так званого Міністерства держбезпеки "ДНР". Він займався мародерством, "віджимав" коштовності і авто у заарештованих і вбитих жителів Донецької області.
За ці шість років Євдокимов купив собі:
- 7 квартир у Москві
- земельну ділянку у Москві
- ділянку площею 20 соток в Алтайському краї
- 30 кг золота
- 50 колекційних мисливських рушниць
- авто категорії VIP на загальну суму 32 млн рублів
- став власником частини заводу у Скопині Рязанської області.
Спецслужби перехопили розмову колишнього першого помічника Євдокимова Вадима Долгова (прізвисько "Пенсіонер") і головного ката концтабору "Ізоляція" Дениса Куликовського (прізвисько "Палич"). На одному із записів вони і говорять про те, наскільки збагатився Євдокимов.
Майно Євдокимова / Зображення Obozrevatel
Окрім того, терористи між собою говорять, що Євдокимов щороку витрачає на відпочинок близько 13 тисячі доларів. Відтак, українські розвідники встановили, що в серпні 2019 року "Ленін" відпочивав у Ялті в готелі "Mriya resort & Spa". За 10 днів, проведених там із сім'єю, він заплатив 1 мільйон 200 тисяч рублів.
У серпні 2020 року Василь і Наталія Євдокимови з дітьми відпочивали в Алушті, в готелі "Porto Mare". За відпочинок вони заплатили понад 600 тисяч рублів.
Дивіться відео з аудіозаписами бойовиків:
Що відомо про Євдокимова
- Євдокимов – один зі створювачів концтабору в Донецьку у будівлі колишнього арт-центру "Ізоляція".
- Причетний до знущань над українськими заручниками, куратор російських диверсійно-терористичних груп російських спецслужб.
- До 2021 він був начальником Центру спецоперацій так званого Міністерства держбезпеки "ДНР".
- З 2015 року Євдокимов занесений до бази "Миротворця".
- У листопаді 2017 СБУ назвало Євдокимова відповідальним за організацію вбивства полковника спецслужби Олександра Хараберюша.
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