Василь Вірастюк офіційно став кандидатом у нардепи від "Слуг народу"

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка кандидатом у депутати від партії "Слуга народу" 23 лютого 2021. Спортсмен братиме участь на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 87 у Івано-Франківській області.

Найсильніша людина світу стане учасником на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Там будуть вибори через те, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.

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Вибори в 87 виборчому окрузі

Також у цьому окрузі 23 лютого зареєстрували ще 2 кандидатів:

Юрія Голінея від політичної партії "Всеукраїнське об ' єднання "Платформа громад";

Йосипа Резеша від "КМКС" Партії угорців України.

Натомість у ЦВК відмовили Олександру Дорошенку в реєстрації кандидатом у народні депутати України. Причиною стало те, що він не проживав 5 останніх років в Україні, хоча така вимога передбачена законодавством.

10 нових кандидатів

Загалом центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Окрім 87 виборчого округу у Івано-Франківській області, допустили нардепів з округу №50 у Донецькій області.

Іштвана Добшу від "КМКС" Партії угорців України;

Людмилу Дорошенко від політичної партії "Майбутнє країни";

Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

Через певні порушення у реєстрації відмовили Артему Кірсанову від політичної партії "Оберіг". Причиною стало декілька порушень, зокрема, "не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі".

Вірастюк у політиці: що відомо

Вірастюка офіційно висунули кандидатом у депутати від "Слуги народу" 11 лютого.

Втім про це стало відомо ще 10 лютого.

Колеги із "Слуг народу" вважають Вірастюка сильним кандидатом.