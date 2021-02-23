Василь Вірастюк офіційно став кандидатом у нардепи від "Слуг народу"

Джерело:ЦВК
Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка кандидатом у депутати від партії "Слуга народу" 23 лютого 2021. Спортсмен братиме участь на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 87 у Івано-Франківській області.
Найсильніша людина світу стане учасником на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Там будуть вибори через те, що нардеп "Слуги народу" Зіновій Андрійович став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.
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Також у цьому окрузі 23 лютого зареєстрували ще 2 кандидатів:
Натомість у ЦВК відмовили Олександру Дорошенку в реєстрації кандидатом у народні депутати України. Причиною стало те, що він не проживав 5 останніх років в Україні, хоча така вимога передбачена законодавством.
Загалом центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах 28 березня 2021 року. Окрім 87 виборчого округу у Івано-Франківській області, допустили нардепів з округу №50 у Донецькій області.
Через певні порушення у реєстрації відмовили Артему Кірсанову від політичної партії "Оберіг". Причиною стало декілька порушень, зокрема, "не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі".