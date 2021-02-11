Василь Вірастюк: біографія найсильнішого кандидата в депутати

Василь Вірастюк – безперечний народний улюбленець. Він – спортсмен, стронгмен і шоумен, палкий патріот і просто добра й безмежно позитивна людина. У 2021 Вірастюк спробує принести всі ці якості в українську політику, який дуже не вистачає щирості. Таким було особисте прохання президента України.

Восени 2020 року народний депутат Зіновій Андрійович переміг на виборах мера Надвірної та зробив вибір на користь роботи у райцентрі на Івано-Франківщині. Таким чином звільнилось крісло народного депутата, але "свято місце пустим не буває" – на 87-му окрузі було оголошено довибори. На ласий шматок одразу заявили свої претензії кілька відомих персонажів.

Серед них: майстриня розмовного жанру Олена Самбул-Біленька, також відома як "Маруся Звіробій", колишній віцеспікер Верховної Ради 7 скликання Руслан Кошулинський та ще багато цікавих персонажів. 11 лютого 2021 року стало відомо, що до цієї громади долучається ще один відомий та харизматичний персонаж – шоумен Василь Вірастюк. Він буде представляти партію президента "Слуга Народу" на виборах, які відбудуться 28 березня 2021 року.

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Біографія Василя Вірастюка

Майбутній стронгмен народився 22 квітня 1974 року в Івано-Франківську. Його старший брат – Роман Вірастюк (1968 – 2019) – займався легкою атлетикою та досяг великих успіхів у штовханні ядра. Роман був багаторазовим чемпіоном України, призером Чемпіонату Європи та триразовим учасником Олімпіади. З таким братом варіанту не йти в спорт у Василя не було – він також активно займався легкою атлетикою, був членом збірної України зі штовхання ядра, виконував нормативи та став майстром спорту міжнародного класу.

Попри це великих успіхів Василь у класичному спорті не здобув. Бути на других ролях хлопець не бажав, тому ризикнув змінити профіль діяльності. І мова зараз не про роботи бодігарда (водія-охоронця) у компанії "Галнафтогаз": є й такий пункт у біографії Вірастюка – він дипломований охоронець й працював за спеціальністю три роки. На зламі тисячоліть стало популярним спортивне шоу силачів-стронгменів або ломусів. Василь активно зайнявся новим для себе видом спорту та незабаром став одним з найкращих у світі у силовому багатоборстві.

Якщо говорити про конкретний момент, коли немає грошей, щоб розвиватись і треба ще працювати, то це нормальна практика. Свого часу і я так працював, і тренувався паралельно. Ніколи за мету і мотивацію не ставив гроші, тільки результат,

– Василь Вірастюк розповідає про своє кредо в інтерв'ю 24 каналу.

Вірастюк не лише вправно тягав неймовірно важкі "штуки" – на турнірах стронгменів це й колеса вантажівки, й самі машини, вагони й газові балони та ще безліч всього важкого, що можна ефектно підняти та кудись відтягти. Український богатир робив це яскраво, з душею та харизмою. Це, між іншим, родинна риса – старший брат Василя, Роман, також завжди робив шоу зі своїх виступів і здобував завдяки цьому перемоги. Так само вчиняв Вірастюк-молодший.

Успіхи не забарилися – у 2002 році Василь став третім на європейських змаганнях стронгменів, за рік був третім на чемпіонаті світу, а у 2004 нарешті переміг на світовій першості та отримав офіційний титул найсильнішої людини на Землі.

Нелегке життя позитивною людини:

Зірка телебачення

На той час Василь Вірастюк вже був зіркою. На харизматичного, безпосереднього та фотогенічного богатиря звернули увагу на телебаченні. Вірастюк з родиною перебрався з Львова до Києва й буквально прописався на "1+1" – був капітаном команди богатирів в українській версії "Форту Буаяр", став учасником світських заходів та мало не резидентом шоу "95 кварталу".

Успіхи у спорті та шоубізі затьмарила особиста трагедія – на початку 2006 року на гірськолижному курорті в Туреччині загинула дружина Василя Вірастюка – 28-річна Світлана. Її накрила лавина, коли вона каталася з друзями на небезпечному схилі. Пара одружилася у 2003 році, тоді ж народився син Адам.

У 2007 році Василь Вірастюк одружився вдруге. З майбутньою дружиною, Інною, познайомився у київському заторі. Він запам'ятав номер її автівки і так знайшов свою долю – надіслав букет квітів, що й стало початком. Інна народила Василю двох синів – Олега та Олександра.

Вірастюк Vs Зеленський:

Після завершення спортивної кар'єри Василь зайнявся роботою тренера та підготував багатьох стронгменів, також він став активним промоутером цього виду спорту, за його безпосередньої участі було створено федерацію цього виду спорту, нині Василь Вірастюк є її почесним президентом. Також Вірастюк активно пропагує здоровий спосіб життя та спорт, є обличчям та амбасадором численних благодійних акцій та ініціатив.

Не поривав Василь і з шоубізнесом – він знявся у багатьох фільмах і шоу, став прототипом для пам'ятника легендарному герою княжої доби Іллі Муромця, був героєм кліпу гурту "Бумбокс", рекламував смартфони та ще багато чого. З 2016 року він перейшов з "Кварталу" до їх конкурентів "Дізель-Шоу" та став постійним гостем українських гумористів. Щоправда, не забували його й Зеленський і ко – так, у 2018 році Вірастюк став одним з героєм "Жіночого кварталу".

Василь Вірастюк на фронті:

Військова агресія Росії не залишила осторонь Василя Вірастюка. Він разом з братом чимало допомагав українським воякам як волонтер, сам їздив на фронт і спілкувався з захисниками України. Шоумен долучився до зйомок фільму "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва.

Вірастюк на відміну від багатьох українських спортсменів і представників шоубізу не боявся голосно заявити про свою позицію.

Василь Вірастюк – кандидат в народні депутати:

Політичні амбіції

У 2021 46-річний Вірастюк вирішив стати політиком. За словами шоумена, до такого рішення його підштовхнув Володимир Зеленський, з яким Василь не один раз виходив на одну сцену.

У цьому немає ніякого секрету, я вам можу чітко сказати й не буду брехати. Це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся… У нас був діалог. У мене були певні пункти, я розповів про своє бачення проблеми. Побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення,

– Вірастюк пояснив своє рішення йти у політику на брифінгу 11.02.2021.

Цілком можливо, вже навесні 2021 року Вірастюк буде спілкуватись с Зеленським у новій якості. У богатиря є чудові шанси на перемогу. На нього нема ніякого компромату, найбільший скандал, фігурантом якого він був, це образа іншої легенди – Іво Бобула – через те, що Вірастюк колись потішився з іменного номеру співака в готелі в Чернівцях.

В гостях у Іво Бобула:

Решта життя народного улюбленця – як на долоні. Чого не скажеш про його конкурентів на виборах-2021. Втім, останнє слово за виборцями.