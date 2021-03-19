Президент Литви Гітанас Наусєда 19 березня виступає на засіданні Верховної Ради. Свою промову він виголошує українською – "мовою, яку довго переслідували та нищили, однак не знищили".

Наусєда висловив сподівання, що слова, які він скаже, допоможуть прокласти шлях до спільного майбутноього Литви та України.

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Наусєда в Раді заговорив українською

Звертаюся до вас давньою та достойною мовою, яку довго переслідували та нищили, однак не знищили,

– заявив лідер Литви.

Наусєда наголосив, що країни завжди можуть опиратися на спільне минуле. "30 років тому, коли Литва боронила свободу під час кривавих січневих подій, українські добровольці прийшли на допомогу", – зазначив глава Литви.

Він додав, що литовці теж завжди були поруч, коли народ України ставав на захист власної гідності.

Литовський президент нагадав про спільні державу України й Литви, торгівлю, навіть героїв.

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