У Вашингтоні посилюють заходи безпеки через загрозу нових протестів – Голос Америки
Вашингтон та низка міст в американських штатах посилюють заходи безпеки напередодні інавгурації Джозефа Байдена і через загрозу нових агресивних протестів на вихідних. У столиці США перенесли заплановану на 17 січня репетицію інавгурації новообраного президента.
З 15 січня у Вашингтоні закриті 13 станцій метро поблизу Конгресу та Білого дому. До міста продовжують прибувати солдати Нацгвардії, яких до 20 січня має бути понад 20 тисяч. Про це – в програмі "Голос Америки" на 24 каналі.
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Посилюють безпеку та запроваджують додаткові перевірки і в столичних аеропортах. 3 провідні американські авіакомпанії ввели тимчасову заборону на перевезення вогнепальної зброї в багажі. Мовиться про:
- Delta Air Lines;
- United Airlines;
- American Airlines.
На борту перевозити зброю не дозволяється взагалі.
Через небезпеку заворушень надзвичайний стан уже запровадили в штатах Юта та Нью-Мексико.
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Дивіться повний випуск програми "Голос Америки": відео
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