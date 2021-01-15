Вашингтон та низка міст в американських штатах посилюють заходи безпеки напередодні інавгурації Джозефа Байдена і через загрозу нових агресивних протестів на вихідних. У столиці США перенесли заплановану на 17 січня репетицію інавгурації новообраного президента.

З 15 січня у Вашингтоні закриті 13 станцій метро поблизу Конгресу та Білого дому. До міста продовжують прибувати солдати Нацгвардії, яких до 20 січня має бути понад 20 тисяч. Про це – в програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

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Посилюють безпеку та запроваджують додаткові перевірки і в столичних аеропортах. 3 провідні американські авіакомпанії ввели тимчасову заборону на перевезення вогнепальної зброї в багажі. Мовиться про:

Delta Air Lines;

United Airlines;

American Airlines.

На борту перевозити зброю не дозволяється взагалі.

Через небезпеку заворушень надзвичайний стан уже запровадили в штатах Юта та Нью-Мексико.

Також у випуску:

Понад 11 мільйонів американців отримали першу вакцини проти коронавірусу. Крім цього, Центр з контролю та запобігання захворюванням закликав штати розширити групи людей, які вже можуть вакцинуватися проти COVID-19.

Стартап Chainalysis, який аналізує ринок криптовалюти, повідомив, що за місяць до штурму Капітолію низка праворадикальних активістів отримали великі пожертви у біткойнах.

У США пройшла всесвітньо відома виставка споживчої електроніки CES – вперше у повністю цифровому форматі.

Дивіться повний випуск програми "Голос Америки": відео