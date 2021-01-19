У Вашингтоні завершуються приготування до інавгурація Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. На Національній алеї, де зазвичай збираються глядачі церемонії, виставили понад 200 тисяч прапорів.

Вони символізують американців, які через пандемію і безпрецедентні заходи безпеки не зможуть відвідати церемонію особисто. Про це – у програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

Зверніть увагу Як Байден готується до інавгурації: безпека, пандемія та закрита столиця США

Ввечері 18 січня центральну площу освітили 56 променів світла, що представляють 50 штатів та території США. Кожен промінь світив 46 секунд на честь інавгурації 46 американського президента Джо Байдена.

Відомо, що в переддень інавгурації, 19 січня, новообраний очільник Білого дому та віцепрезидентка Каміла Гарріс планують взяти участь в церемонії вшанування пам‘яті жертв пандемії коронавірусу у США.

У США мають затвердити кандидатури на 5 ключових посад нової адміністрації

У Сенаті США 18 січня розпочалися слухання із затвердження кандидатур на 5 ключових посад адміністрації Джо Байдена. Зокрема, обиратимуть держсекретаря, очільника Пентагону і міністра фінансів. Очікується, що сенатори питатимуть про план протидії Ірану, Росії і Китаю кандидата на посаду очільника Пентагона генерала Ллойда Остіна.

Чого чекати від Байдена в перші години на посаді

У.же в перший день на посаді Джозеф Байден підпише низку наказів, які закріплять нову політику адміністрації. Передусім мовиться про заходити з протидії коронавірусу та допомоги економіці. За так званим "Планом порятунку Америки", Байден планує:

виробити 100 мільйонів доз вакцини проти COVID-19;

відкрити дитячі садки та початкові й середні школи;

продовжити дозвіл не виплачувати студентські борги та оренду;

продовжити заборону відбирати нерухомість за невиплату іпотеки;

виділити більшості американців нові виплати в розмірі 1400 доларів.

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