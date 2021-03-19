Ваша сила захоплює, – Зеленський надіслав привітання Ліні Костенко

Володимир Зеленський привітав Ліну Костенку з 91-м Днем народження. Український лідер зауважив, що сила і талант письменниці не перестають захоплювати і надихати.

Президент України Зеленський наголосив, що "творчість Ліни Костенко завжди сповнена любові до рідної землі та людської мудрості й правди, яка часом буває гіркою, але дуже влучною".

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Щиро бажаю, щоб Ваша доля вела Вас щасливою стежкою життя,

– побажав президент.

Зеленський також процитував слова Костенко "я вибрала Долю собі сама. І що зі мною не станеться, – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці".

Як Зеленський вітав Костенко у 2020