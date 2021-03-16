Ваша президентська величносте, – Дубінський написав відкритого листа Зеленському

Народний депутат Олександр Дубінський втратив місце і у фракції, і у партії "Слуга народу". Це спонукало його звернутися до Президента України Володимира Зеленського з емоційним посланням.

У значному за обсягом тексті (опублікованому у телеграмі) Дубінський зауважив, що спливли 24 години, як він "відвів президенту Зеленському для відповіді" (нардеп чомусь вважає, що має право ставити ультиматуми главі держави).

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Олександр Дубінський хотів дізнатися від Володимира Зеленського, чи дійсно той особисто дав розпорядження "зачистити Київську обласну організацію "Слуги народу". Відповіді президента депутат не отримав. Тож вирішив розповісти про свої міркування з цього приводу у соцмережах.

Зеленський встановив в Україні "монархічний лад"

Дубінський звинуватив Зеленського, що той встановив в Україні абсолютну владу однієї людини, яка на власний розсуд вирішує долю країни.

Ваша президентська величносте, Зеленський Володимире Олександровичу, вітаю вас з фактичним встановленням в Україні монархічного ладу!

– заявив колишній "слуга".

І додав, що дуже довіряв Зеленському й голосував за його ініціативи, хоч і не завжди з ними погоджувався. Але у підсумку переконався, мовляв, що його обдурила "гра талановитого актора".

Дубінський не збирається віддавати мандат депутата

За словами депутата, він не збирається віддавати мандат, бо відповідає перед людьми (Дубінського до Верховної Ради обрали за підтримки "Слуги народу", але у мажоритарному окрузі). Так само, як і Зеленський.

І ви, і я приречені нести відповідальність перед тими, хто нас обрав. І ви, і я, попри все, що сталося, попри вашу негідну поведінку, повинні щодня й щогодини діяти в інтересах українського народу й України,

– гучно заявив Дубінський.

Чому Олександра Дубінського вигнали з партії та фракції

14 березня "Слуга народу" прибрала Олександра Дубінського з посади голови осередку Київської області. Депутата також вивели зі складу Національної ради громад партії, хоча він буквально напередодні туди увійшов. А вже 15 березня партія офіційно оголосила, що Олександр Дубінський більше не є її членом.

Приводом до цього назвали порушення Дубінським статуту "Слуги народу", але проблеми у політика почалися ще в січні 2021, коли Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти кількох українців, і Дубінський був серед них.

До слова, практично одразу – 19 січня – Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальних справи. Але сам Дубінський усі звинувачення відкидає.



Олександр Дубінський потрапив під санкції США / Інфографіка 24 каналу

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