У вас тут справжня Європа, – мама ексбранця Асєєва після 7 років в окупованій Макіївці

Письменник та журналіст Станіслав Асєєв півтора року був бранцем Кремля. Його мама 7 років прожила на окупованій території і лише нещодавно переїхала до сина у Київ.

Письменник розповідає: про те, якою окупована Макіївка стала, намагається часто з мамою не говорити. Усе через те, що вона пройшла.

До теми Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі

"У вас тут дійсно Європа"

Колишній полонений поділився: мама у Києві постійно каже таку фразу, що "у вас тут дійсно Європа". Він відповідає, що це, по-перше, у нас. Однак додає: розуміє, чому мама так говорить, адже 7 років під впливом пропаганди не минають просто так.

Але я розумію, що 7 років у тій системі слухати всі ці речі, то це треба звикнути до того, що тут дійсно інший світ у порівнянні з тим, що там відбувається,

– поділився Асєєв.

Він додав: для мами неабиякою дивиною було побачити літак. "Людина 7 років не бачила взагалі жодних літаків. Літак, який пролітає над Броварами, коли ми йшли лісом, то це вже в неї викликає ейфорію".

На маму Асєєва тиснули

Ексбранець бойовиків розповів: на маму тиснули окупанти. І найпотужніше тоді, коли він почав голодування. Про свої наміри він сказав матері. Усе для того, щоб вона повідомила це на підконтрольній Україні території.

Я чітко розумів, що якщо ніхто не дізнається про це голодування на підконтрольній території, немає сенсу втрачати здоров’я. І я його розпочав на останньому побаченні, яке нам дозволили,

– розповів Асєєв.

Зробив це Асєєв прямо при слідчому попросив донести цю інформацію на ту сторону.

Хто такий Станіслав Асєєв

Український журналіст, письменник, блогер. Працював із загальноукраїнськими ЗМІ, писав про стан речей на Донбасі.

Працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Васін.

Його викрали у травні 2017 року в Донецьку.

Бойовики утримували його в полоні до 2019 року.

Звільнений у рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

У 2020 році Станіслав Асєєв видав книгу про полон "Світлий Шлях": історія одного концтабору".

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