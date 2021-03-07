У вас тут справжня Європа, – мама ексбранця Асєєва після 7 років в окупованій Макіївці
Письменник та журналіст Станіслав Асєєв півтора року був бранцем Кремля. Його мама 7 років прожила на окупованій території і лише нещодавно переїхала до сина у Київ.
Джерело:"Радіо Свобода"
Письменник розповідає: про те, якою окупована Макіївка стала, намагається часто з мамою не говорити. Усе через те, що вона пройшла.
До теми Це станеться, але не в найближчі 5 – 7 років, – Асєєв про війну на Донбасі
"У вас тут дійсно Європа"
Колишній полонений поділився: мама у Києві постійно каже таку фразу, що "у вас тут дійсно Європа". Він відповідає, що це, по-перше, у нас. Однак додає: розуміє, чому мама так говорить, адже 7 років під впливом пропаганди не минають просто так.
Але я розумію, що 7 років у тій системі слухати всі ці речі, то це треба звикнути до того, що тут дійсно інший світ у порівнянні з тим, що там відбувається,
– поділився Асєєв.
Він додав: для мами неабиякою дивиною було побачити літак. "Людина 7 років не бачила взагалі жодних літаків. Літак, який пролітає над Броварами, коли ми йшли лісом, то це вже в неї викликає ейфорію".
На маму Асєєва тиснули
Ексбранець бойовиків розповів: на маму тиснули окупанти. І найпотужніше тоді, коли він почав голодування. Про свої наміри він сказав матері. Усе для того, щоб вона повідомила це на підконтрольній Україні території.
Я чітко розумів, що якщо ніхто не дізнається про це голодування на підконтрольній території, немає сенсу втрачати здоров’я. І я його розпочав на останньому побаченні, яке нам дозволили,
– розповів Асєєв.
Зробив це Асєєв прямо при слідчому попросив донести цю інформацію на ту сторону.
Хто такий Станіслав Асєєв
- Український журналіст, письменник, блогер. Працював із загальноукраїнськими ЗМІ, писав про стан речей на Донбасі.
- Працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Васін.
- Його викрали у травні 2017 року в Донецьку.
- Бойовики утримували його в полоні до 2019 року.
- Звільнений у рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.
- У 2020 році Станіслав Асєєв видав книгу про полон "Світлий Шлях": історія одного концтабору".
Дані з Вікіпедії
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