Чи варто забороняти "Партію Шарія" та ОПЗЖ: опитування

11 березня 2021 , 15:04

Джерело:

24 канал

Міністерство юстиції звернулося до суду із проханням заборонити в Україні "Партію Шарія". Відтак постає питання, чи варто в Україні на державному рівні обмежувати діяльність якихось політичних сил.

24 канал пропонує взяти участь у нашому опитуванні на цю тему. Цікавить думка наших читачів щодо конкретних заборон: "Партії Шарія" і ОПЗЖ.

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Заборона "Партії Шарія": що відомо

  • 11 березня Міністрество юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва.
  • Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ.
  • Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією.
  • Тим часом Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент хоче "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".
  • Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.

Як ви думаєте, чи варто заборонити не лише "Партію Шарія", а й ОПЗЖ?

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