Чи варто забороняти "Партію Шарія" та ОПЗЖ: опитування

Міністерство юстиції звернулося до суду із проханням заборонити в Україні "Партію Шарія". Відтак постає питання, чи варто в Україні на державному рівні обмежувати діяльність якихось політичних сил.
24 канал пропонує взяти участь у нашому опитуванні на цю тему. Цікавить думка наших читачів щодо конкретних заборон: "Партії Шарія" і ОПЗЖ.
Важливо Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження
Заборона "Партії Шарія": що відомо
- 11 березня Міністрество юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва.
- Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ.
- Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією.
- Тим часом Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент хоче "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".
- Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.
Як ви думаєте, чи варто заборонити не лише "Партію Шарія", а й ОПЗЖ?
Заборона проросійських партій: які передумови