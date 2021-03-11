Чи варто забороняти "Партію Шарія" та ОПЗЖ: опитування
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Міністерство юстиції звернулося до суду із проханням заборонити в Україні "Партію Шарія". Відтак постає питання, чи варто в Україні на державному рівні обмежувати діяльність якихось політичних сил.
Джерело:24 канал
24 канал пропонує взяти участь у нашому опитуванні на цю тему. Цікавить думка наших читачів щодо конкретних заборон: "Партії Шарія" і ОПЗЖ.
Важливо Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження
Заборона "Партії Шарія": що відомо
- 11 березня Міністрество юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва.
- Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ.
- Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією.
- Тим часом Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент хоче "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".
- Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року.
Як ви думаєте, чи варто заборонити не лише "Партію Шарія", а й ОПЗЖ?
Заборона проросійських партій: які передумови
- У законі про політичні партії вказано: заборонити чи обмежити їхню діяльність може виключно суд. Однак для такого рішення повинні бути законодавчі передумови.
- У 2014 році рішенням суду заборонили діяльність двох партій – "Комуністичної партії" та "Партії регіонів".
- Депутати Чернівецької та Івано-Франківської міських рад наприкінці лютого просили заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" через "проросійську риторику". У березні такий самий крок зробили депутати Кам'янець-Подільської міської ради.
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