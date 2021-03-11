Міністерство юстиції звернулося до суду із проханням заборонити в Україні "Партію Шарія". Відтак постає питання, чи варто в Україні на державному рівні обмежувати діяльність якихось політичних сил.

24 канал пропонує взяти участь у нашому опитуванні на цю тему. Цікавить думка наших читачів щодо конкретних заборон: "Партії Шарія" і ОПЗЖ. Важливо Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження Заборона "Партії Шарія": що відомо 11 березня Міністрество юстиції подало позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Денис Малюська заявив, що Мін'юст подав позов про заборону "Партії Шарія", базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та СБУ.

Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України партією.

Тим часом Проросійський блогер Анатолій Шарій звинуватив у позові Володимира Зеленського. Пропагандист заявив, що президент хоче "закрити "Партію Шарія" будь-яким способом".

Засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року. Як ви думаєте, чи варто заборонити не лише "Партію Шарія", а й ОПЗЖ? Заборона проросійських партій: які передумови У законі про політичні партії вказано : заборонити чи обмежити їхню діяльність може виключно суд. Однак для такого рішення повинні бути законодавчі передумови.

законі про політичні партії вказано У 2014 році рішенням суду заборонили діяльність двох партій – "Комуністичної партії" та "Партії ре гіонів".

гіонів". Депутати Чернівецької та Івано-Франківської міських рад наприкінці лютого просили заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" через "проросійську риторику". У березні такий самий крок зробили депутати Кам'янець-Подільської міської ради.