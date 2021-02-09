Чи варто очікувати санкцій проти "Інтера": відповідь Малюськи

Джерело:Ютуб AtlanticCouncil
Денис Малюська заявив, що телеканал "Інтер" наразі може не боятися санкцій. Їх не запровадять навіть, якщо США вдасться добитися екстрадиції власника телехолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа.
Міністр юстиції України Денис Малюська переконаний, що українська влада наразі не може запровадити санкції проти телеканалу "Інтер". Справа Фірташа не може бути підставою для такого не рішення.
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Я не очікую цього (санкцій проти "Інтера" – 24 канал). Ми не маємо можливостей блокувати або вводити санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції,
– наголосив Малюська.