Чи варто очікувати санкцій проти "Інтера": відповідь Малюськи

Денис Малюська заявив, що телеканал "Інтер" наразі може не боятися санкцій. Їх не запровадять навіть, якщо США вдасться добитися екстрадиції власника телехолдингу Inter Media Group Дмитра Фірташа.

Міністр юстиції України Денис Малюська переконаний, що українська влада наразі не може запровадити санкції проти телеканалу "Інтер". Справа Фірташа не може бути підставою для такого не рішення.

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Я не очікую цього (санкцій проти "Інтера" – 24 канал). Ми не маємо можливостей блокувати або вводити санкції проти телеканалів у випадку звинувачень власника в корупції,

– наголосив Малюська.

Що ще сказав Малюська

Щоб запровадити санкції, зокрема, щодо ЗМІ, необхідно підтвердити їхню причетність до терористичної діяльності.

Наразі немає жодної інформації, що Фірташ хоч якось підтримує російську агресію проти України або іншу терористичну діяльність.

Справа Фірташа: що відомо