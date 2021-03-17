Арестовичу варто було вибачитись, – Верещук про коментарі речника ТКГ у соцмережах

Джерело:24 канал
Депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що Олексій Арестович мав вибачитись за свої недоречні висловлювання у соцмережах. На її думку, речнику Тристоронньої контактної групи також варто було їх видалити.
За словами Верещук, навіть для позаштатних радників є певні обмеження. Депутатка зауважила, що в такій ситуації є моральна межа, адже він є речником ТКГ, а тому повинен знати та володіти державною мовою.
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Як зауважила Верещук, Арестович покликається на те, що він писав на своїй приватній сторінці у фейсбуці, тому має право спілкуватися там тією мовою, якою вважає за потрібне.
Однак, на думку нардепки, він мав би писати українською, адже повідомляв не про якісь приватні справи, а про засідання ТКГ.
Думаю, що це був недоречний допис. Пану Арестовичу просто треба було вибачитись і видалити його,
– наголосила вона.
Верещук припустила, що надалі Арестович писатиме про засідання Тристоронньої контактної групи державною мовою. Однак вона зауважила, що приватні дописи позаштатного радника є його особистою справою.
За словами Верещук, важливо звернути увагу на те, як речник ТКГ реагує на зауваження щодо української мови. Однак депутка підсумувала, що проблема у цій справі полягає лише в моральному підході.
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