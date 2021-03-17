Депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що Олексій Арестович мав вибачитись за свої недоречні висловлювання у соцмережах. На її думку, речнику Тристоронньої контактної групи також варто було їх видалити.

За словами Верещук, навіть для позаштатних радників є певні обмеження. Депутатка зауважила, що в такій ситуації є моральна межа, адже він є речником ТКГ, а тому повинен знати та володіти державною мовою.

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Як зауважила Верещук, Арестович покликається на те, що він писав на своїй приватній сторінці у фейсбуці, тому має право спілкуватися там тією мовою, якою вважає за потрібне.

Однак, на думку нардепки, він мав би писати українською, адже повідомляв не про якісь приватні справи, а про засідання ТКГ.

Думаю, що це був недоречний допис. Пану Арестовичу просто треба було вибачитись і видалити його,

– наголосила вона.

Верещук припустила, що надалі Арестович писатиме про засідання Тристоронньої контактної групи державною мовою. Однак вона зауважила, що приватні дописи позаштатного радника є його особистою справою.

Чи може Арестович говорити від імені ТКГ

За словами Верещук, важливо звернути увагу на те, як речник ТКГ реагує на зауваження щодо української мови. Однак депутка підсумувала, що проблема у цій справі полягає лише в моральному підході.

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