У Варшаві затримали українців-наркодилерів, які викрали 25-річну дівчину: фото

7 громадян України затримали патрульні Варшави за підозрою у торгівлі наркотиками. А під час слідчих дій з'ясувалося, що угрупування причетне до викрадення українки.

Першим членом угрупування, якого затримали у Варшаві став 21-річний українець. Поліцейські знайшли при ньому пакетики з марихуаною та іншими наркотичними речовинами.

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При цьому правоохоронці знали, що чоловік діє не самостійно, а входить до угрупування, яке займається поширенням заборонених речовин.

Затримували із перегонами

Через якийсь час після цього патрульні Варшави побачили легковик Ford, на якому могли переміщатися інші члени банди.

Коли поліцейські зупинили машину, водій почав нервувати та натиснув на газ.

Після нетривалих перегонів автівка втікача влетіла у рекламний стовп, а зловмисники вибігли з неї та намагалися втекти.

Всіх 3 українців затримали, а у салоні машини знайшли мефедрон та канабіс.



3 членів угрупування затримали внаслідок перегонів / Фото поліції Варшави

Випадково визволили дівчину

З'ясувалося, що всі затримані орендують квартиру в Варшаві. Тож, оперативники поїхали за адресою з обшуком. Втім, всередині житла перебували ще 3 українців, які чинили опір та намагалися не пускати поліцейських.



Поліцейські затримали українців попри їх опір / Фото поліції Варшави

На всіх зловмисників вдягнули наручники, а в одній з кімнат перебувала 25-річна дівчина. Вона розповіла слідчим, що її викрали у Вроцлаві та під загрозою побиття та нанесення ушкоджень ножем вивезли до Варшави. Причиною для цього був борг її хлопця за наркотики.

Затриманим віком від 21 до 26 років загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі їх заарештували на 3 місяці.



Українців можуть посадити на 6 років / Фото поліції Варшави