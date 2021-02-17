У Варшаві затримали українців-наркодилерів, які викрали 25-річну дівчину: фото
7 громадян України затримали патрульні Варшави за підозрою у торгівлі наркотиками. А під час слідчих дій з'ясувалося, що угрупування причетне до викрадення українки.
Джерело:Поліція Варшави
Першим членом угрупування, якого затримали у Варшаві став 21-річний українець. Поліцейські знайшли при ньому пакетики з марихуаною та іншими наркотичними речовинами.
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Затримували із перегонами
- Через якийсь час після цього патрульні Варшави побачили легковик Ford, на якому могли переміщатися інші члени банди.
- Коли поліцейські зупинили машину, водій почав нервувати та натиснув на газ.
- Після нетривалих перегонів автівка втікача влетіла у рекламний стовп, а зловмисники вибігли з неї та намагалися втекти.
- Всіх 3 українців затримали, а у салоні машини знайшли мефедрон та канабіс.
3 членів угрупування затримали внаслідок перегонів / Фото поліції Варшави
Випадково визволили дівчину
З'ясувалося, що всі затримані орендують квартиру в Варшаві. Тож, оперативники поїхали за адресою з обшуком. Втім, всередині житла перебували ще 3 українців, які чинили опір та намагалися не пускати поліцейських.
Поліцейські затримали українців попри їх опір / Фото поліції Варшави
На всіх зловмисників вдягнули наручники, а в одній з кімнат перебувала 25-річна дівчина. Вона розповіла слідчим, що її викрали у Вроцлаві та під загрозою побиття та нанесення ушкоджень ножем вивезли до Варшави. Причиною для цього був борг її хлопця за наркотики.
Затриманим віком від 21 до 26 років загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Наразі їх заарештували на 3 місяці.
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