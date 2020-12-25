На автошляху M-03 Київ – Харків перекинулась вантажівка. Через аварію на 55 кілометрі дороги рух тимчасово заблокований.

Об'їзд здійснюють по зустрічній смузі

Правоохоронці просять водіїв утриматись від поїздок за цим маршрутом в напрямку Харкова. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Чому сталась аварія – наразі невідомо. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Правоохоронці пропускають автівки в об'їзд по зустрічній смузі.

Дорогу заблокувала вантажівка / Фото Нацполіції

Водіїв просять уникати цієї ділянки дороги / Фото Нацполіції

Через негоду в Україні зросла кількість ДТП

Зазначимо, що через ожеледицю та погані погодні умови в Україні значно зросла кількість ДТП. Так за добу 23 грудня в Україні стались більше ніж тисяча ДТП. З них більшість – саме через негоду.

В Києві у цей день поліцейські зафіксували 342 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Причини майже усіх аварій ті самі – погіршення погодних умов та недотримання водіями безпечної відставні та швидкості.

Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу