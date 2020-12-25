Вантажівка заблокувала рух на автошляху Київ – Харків: фото з місця ДТП
На автошляху M-03 Київ – Харків перекинулась вантажівка. Через аварію на 55 кілометрі дороги рух тимчасово заблокований.
Об'їзд здійснюють по зустрічній смузі
Правоохоронці просять водіїв утриматись від поїздок за цим маршрутом в напрямку Харкова. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
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Чому сталась аварія – наразі невідомо. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські. Правоохоронці пропускають автівки в об'їзд по зустрічній смузі.
Дорогу заблокувала вантажівка / Фото Нацполіції
Водіїв просять уникати цієї ділянки дороги / Фото Нацполіції
Через негоду в Україні зросла кількість ДТП
Зазначимо, що через ожеледицю та погані погодні умови в Україні значно зросла кількість ДТП. Так за добу 23 грудня в Україні стались більше ніж тисяча ДТП. З них більшість – саме через негоду.
В Києві у цей день поліцейські зафіксували 342 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Причини майже усіх аварій ті самі – погіршення погодних умов та недотримання водіями безпечної відставні та швидкості.
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