Вантажівка з людьми та поїзд зіткнулися у Кривому Розі, є постраждалі: фото

Джерело:"Радіо Свобода"
Аварія сталася 8 березня на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Після зіткнення вантажівки й вантажного поїзда 5 людей зазнали травм.
Постраждала в аварії вантажівка перевозила робітників підприємства. Інформацію про подію "Радіо Свобода" повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко.
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За словами Ігоря Токовенка, попередньо причиною аварії була відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації.
На Північному ГЗК сталася аварія / Фото 0564.ua
Зіткнулися вантажівка та поїзд / Фото 0564.ua
У ДТП постраждали 5 людей / Фото 0564.ua
Троє з постраждалих перебувають у лікарні / Фото 0564.ua
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