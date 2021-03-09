Аварія сталася 8 березня на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Після зіткнення вантажівки й вантажного поїзда 5 людей зазнали травм.

Постраждала в аварії вантажівка перевозила робітників підприємства. Інформацію про подію "Радіо Свобода" повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко.

Зверніть увагу Родичі опізнали тіла вже 4 українців, які загинули в ДТП у Польщі

Аварія на підприємстві у Кривому Розі: що відомо

На Північному ГЗК (гірничо-збагачувальному комбінаті) у місті Кривий Ріг сталася аварія.

На території підприємства зіткнулися вантажівка (вона розвозила робітників після завершення зміни) та вантажний поїзд.

В аварії постраждали 5 людей, 3 з яких зараз перебувають у міській лікарні №2.

За словами Ігоря Токовенка, попередньо причиною аварії була відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації.

Фото з місця інциденту опублікували на порталі 0564.ua



На Північному ГЗК сталася аварія / Фото 0564.ua



Зіткнулися вантажівка та поїзд / Фото 0564.ua



У ДТП постраждали 5 людей / Фото 0564.ua



Троє з постраждалих перебувають у лікарні / Фото 0564.ua

ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" – це найбільше на початок XXI століття гірничодобувне підприємство Європи з закінченим циклом підготовки доменної сировини – залізорудного концентрату та котунів.



Підприємство входить до групи Метінвест. Там наразі інформацію про аварію не коментували.

Читайте також На Львівщині автівка злетіла з моста: є загиблий та травмовані – фото