Вантажівка з людьми та поїзд зіткнулися у Кривому Розі, є постраждалі: фото
Аварія сталася 8 березня на території Північного гірничо-збагачувального комбінату в Кривому Розі. Після зіткнення вантажівки й вантажного поїзда 5 людей зазнали травм.
Джерело:"Радіо Свобода"
Постраждала в аварії вантажівка перевозила робітників підприємства. Інформацію про подію "Радіо Свобода" повідомив керівник обласної організації Всеукраїнської профспілки "Свобода праці" Ігор Токовенко.
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Аварія на підприємстві у Кривому Розі: що відомо
- На Північному ГЗК (гірничо-збагачувальному комбінаті) у місті Кривий Ріг сталася аварія.
- На території підприємства зіткнулися вантажівка (вона розвозила робітників після завершення зміни) та вантажний поїзд.
- В аварії постраждали 5 людей, 3 з яких зараз перебувають у міській лікарні №2.
За словами Ігоря Токовенка, попередньо причиною аварії була відсутність освітлення залізничного переїзду та несправність сигналізації.
Фото з місця інциденту опублікували на порталі 0564.ua
На Північному ГЗК сталася аварія / Фото 0564.ua
Зіткнулися вантажівка та поїзд / Фото 0564.ua
У ДТП постраждали 5 людей / Фото 0564.ua
Троє з постраждалих перебувають у лікарні / Фото 0564.ua
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