Вакцинуватись чи ні: відверта розмова зі "слугою народу" про її досвід – пряма трансляція

Влада вводить третій локдаун з тим самим поясненням – щоб медицині не стався колапс. Однак залишається питання, чому владі не вистачило року, аби налагодити медицину та чому вакцинація не допомогає втримати COVID-19.

Це та не тільки у прямому ефірі обговорять ведучі програми "6/9" Артем Овдієнко та Дарія Кудімова. Гість ефіру – депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

До слова Більш ніж половина українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19: деталі опитування

Нардепка днями вже отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca/CovieShield. Вона поділиться, як почувається після щеплення та чи варто українцям йти на такий крок.

Станом на 18 березня в Україні вакцину отримали 81 755 людей. Серед них – Президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші відомі люди країни.

Пряму трансляцію про локдаун та вакцинацію в Україні дивіться на ютубі каналі 24 каналу о 20:00. В коментарях ви можете залишати свої запитання ведучим та Роксолана Підласі.

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