Україна, яка досі не розпочала вакцинацію та має нульові запаси вакцин від COVID-19 – виглядає повним лузером, як країна третього світу.

Вакцинний націоналізм – нова дефініція, в суть якої відповідальні країни вкладають перш за все турботу про своїх громадян, повагу до національної медицини, та медичного працівника зокрема, поступове відновлення економіки від економічної кризи та повернення до звичного життя!

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Як світ бореться з пандемією COVID-19?

Кожна країна намагається забезпечити власний стратегічний запас вакцин від COVID-19. Світ дуже швидко розділився на тих, хто має доступ до якісної вакцини (Pfizer/BioNTech) й тих, хто змушений чекати гуманітарної допомоги, чи доброї волі сусідів… Або замовляти те, що залишилося...

Вчасна та всеохоплююча вакцинація населення від коронавірусу стає завданням №1 в порядку денного кожного мудрого й відповідального Уряду. За даними Bloomberg, 45 країн світу вже розпочали щеплення своїх громадян від COVID-19, розподіливши 32,4 млн доз вакцини

В Ізраїлі на 100 громадян вже припадає 22 дози щеплення, у США 3.3, у Великобританії 4,6, у Данії 2 дози, в Італії 1,4, в Іспанії 1,3, Канаді 1.1, Литві та Естонії по 1 дозі, у Латвії 0,52. У Німеччині зроблено 758 тис. щеплень (0,91 на 100 населення), у Польщі використано 310 тис. доз вакцини (0,82/100).

Албанія, з населенням меншим ніж у Києві, з 11 січня розпочала масову вакцинацію. Зокрема уряд цієї країни отримав першу партію у 500 тисяч доз вакцин від COVID-19 від Pfizer/BioNTech. У лютому розпочинається безкоштовна вакцинація в Молдові. Так само якісним "Пфайзером", закупленим за державні кошти.

Володіння достатніми запасами вакцин і навіть темпи вакцинації від коронавірусу з суто медичного питання переходять на зовсім інші рівні.

Це нині невід'ємна складова національної безпеки кожної країни, а ще лідерства та політичної відповідальності.

Ми бачимо, як Папа Римський Франциск закликає усіх людей вакцинуватися від коронавірусної інфекції, бо це моральний борг кожного – захистити не лише себе, але й життя оточуючих. До речі, Ватикан також розпочав вакцинацію і Папа Франциск став одним з перших, хто вакцинувався.

Обрані президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс публічно вакцинувалися від коронавірусу, демонструючи власним громадянам особистий приклад лідерства. Це сигнал суспільству, що закуплена владою США вакцина безпечна.

Що іншої альтернативи, ніж масова вакцинація для зупинки нескінченних локдаунів – немає. Рано чи пізно доведеться вакцинуватися майже всім.

Водночас недостатній обсяг закуплених вакцин від коронавірусу і проблеми з організацією масової імунізації – вже стали підставами для перших відставок урядовців у країнах ЄС. Через відсутність належної комунікації й запізнілі рішення, які приймалися без чіткого плану дій та призвели до гальмування імунізації – у Латвії висловлено недовіру міністерці охорони здоров'я Ілзе Вінькеле.

Україна невакцинована

На всьому цьому фоні Україна, яка досі не розпочала вакцинацію та має нульові запаси вакцин від COVID-19 – виглядає повним лузером, як країна третього світу. Єдине на що спроміглися наші чиновники – домовитися про закупівлю китайської вакцини, наразі ефективність якої ще недоведена…

Так і не дано відповідь на питання, яку саме вакцину отримає Україна в рамках ініціативи COVAX? Відсутня комунікаційна кампанія і взагалі розуміння: як, коли і де зможе безкоштовно!!! вакцинуватися кожен українець. Додайте сюди недовіру до влади і дуже велику недовіру до будь-яких вакцин загалом і ми отримаємо сумні перспективи добитися охоплення щепленням перших 20 млн людей, які у нас входять до групи ризику.

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Я переконана, питання відповідальності наших урядовців за безпрецедентний підрив національної безпеки в частині протидії пандемічним викликам – має стати предметом детального розгляду та обговорення на перших засіданнях Верховної Ради в новому році.

Хто з членів Уряду понесе відповідальність за те, що українці досі без вакцин? Адже через таку непрофесійність і бездіяльність влади страждають в першу чергу українці. Саме наші громадяни розплачуються за весь цей фестиваль некомпетентності своїм здоров'ям і навіть життям.

Джерело: Facebook