Тему щеплення я спеціально відкладала на кінець тижня, давала шанс МОЗ, головному санлікарю, міністру та загалом кому-небудь, хто б зміг пояснити ситуацію з вакцинацією в Україні, але ні. Натомість вони ще більше себе закопали у брехні та обіцянках. Вибачте, міністре, бо говоритиму про вакцинацію тепер я.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Хоча говорити і немає про що. Вакцинації, яка мала би, за словами Степанова, стартувати 15 лютого – теж немає.

Цікаво Степанов старається чи бреше: чому українці досі не можуть вакцинуватися проти COVID-19

Хронологія обіцянок МОЗ

Ще приблизно із червня у МОЗ говорили, що Україна вже веде перемовини із постачальниками вакцин.

у МОЗ говорили, що Україна вже веде перемовини із постачальниками вакцин. Потім у серпні говорили, що активно домовляється про поставки.

говорили, що активно домовляється про поставки. Однак пізніше, у вересні та у жовтні, говорили, що майже домовились.

та у говорили, що майже домовились. У листопаді – що вже от-от будемо на фінальній стадії.

– що вже от-от будемо на фінальній стадії. Потім у грудні говорили, що щойно розпочнуть розвозити вакцину і ми відразу теж її отримаємо.

говорили, що щойно розпочнуть розвозити вакцину і ми відразу теж її отримаємо. А у січні запевняли, що вже з кимось домовились, підписали договори, от тільки не хотіли казати з ким, як, коли і про яку саме вакцину мовиться. Нібито, щоб ми всі не заважали і не злякали постачальників.

У грудні МОЗ посварилося з "Медичними закупівлями".

Довідка. "Медичні закупівлі" вели перемовини про закупівлю вакцини, вартість якої була б приблизно 3 долари за дозу. Однак згодом заявили, що Степанов нібито зупинив цей процес. Міністр пояснив це тим, що вирішив закупити вакцину у китайської компанії Sinovac.

Можна звісно це пояснити бажанням міністра купити для нас, українців, лише кращі з кращих вакцин, але ні. Це більше схоже на бажання підзаробити.

Ситуація – дивна

У грудні ми могли купити вакцину у Serum Institut – індійську, яку купує зараз Всесвітня організація охорони здоров'я. Її вартість – 3 долари за дозу. Однак замість цього ми по 17 доларів, тоді ж у грудні, купили китайську вакцину Sinovac.



Максим Степанов / Фото moz.gov.ua

Вона теж гарна, але її мало. Тож виникла потреба докупити ще вакцин. Для цього міністр сказав, що до "Медичних закупівель" ми вже не звертаємось, бо з ними посварились. Тому хоче долучити до процесу міжнародну організацію Crown Agents.

Як виглядала робота Crown Agents

Організація Crown Agents почала шукати вакцину для України і все одно вийшла на того ж індійського виробника, який продає по 3 долари.

От тільки тепер ми ще й платимо за допомогу у підписанні договорів організації Crown Agents. Ба більше, це ще кілька втрачених місяців для старту вакцинації.

Ці перепетії із закупівлями вакцини просто не могли не помітити в Національному антикорупційному бюро. Тим паче, що там вже лежить одна справа.

Довідка. Мовиться про закупівлю медичних костюмів Міністерством охорони здоров'я у квітні 2020 року. Попри те, що волонтери закуповували костюми по 200 гривень, у МОЗ вирішили купити по 488 гривень у Китаї.

Степанов обрав хитру тактику

Виходить вже 2 справи з причетністю міністра Степанова. Його проколів уперто намагається не помічати президент. Однак зараз не про нього.

Замість того, щоби все пояснити і визнати провину, очільник МОЗу обрав іншу тактику. Вона звучить так: "Найкращий захист – це напад". Спочатку випробував тактику на Олександрі Устіновій з "Голосу", а потім дійшов і до того, хто відкрив на нього справу, – директора НАБУ Артема Ситника.

Через брудні інформаційні атаки ми вже почали отримувати від компаній виробників вакцин неохоту щодо майбутньої співпраці. Мета, яку переслідують автори подібних заяв НАБУ – не має нічого спільного з українською, патріотичною метою,

– казав Степанов.

Степанов хотів поскаржитись Зеленському

На цих публічних заявах, як ви розумієте, Степанов не зупинився, а попрямував далі, просто до кабінету президента. Він хотів донести і йому ідею підривної діяльності НАБУ на користь Росії та російської вакцини.

Мовляв, все, що погане – то не він. Хто – пальцями показувати не буде. Скаже лише 2 слова:

перше – Артем;

друге – Ситник.



Артем Ситник / Фото lenta.ua

І не важливо, що депутатський запит надійшов з "Голосу", заяву написали у "Медичних закупівлях", але він точно впевнений, що винен у всьому – Ситник.

Президент сказав: "окей". Терміново скликав Кабмін, до законопроєкту про діяльність НАБУ швидко внесли правку про звільнення Ситника раніше 2022 року. Так само швидко ухвалили цей документ, щоб передати його на розгляд Верховної Ради.

От така вона боротьба із корупцією по-українськи.

Утім, треба ще голосів у Раді назбирати на нього, а депутати, на відміну від парламентарів, пам'ятають, що ми обіцяли МВФ та європейським партнерам не заважати роботі антикорупційних органів. Питання поки залишається відкритим.

Хоча, є одна відповідь, яка давно крутиться у нас на думці.

"Міністерство охорони здоров'я не впоралося, не вклалося у ті строки, про які вони говорили щодо вакцинації. Однак з іншого боку ми вже маємо офіційну заяву міністра Степанова про те, що до кінця тижня вакцинація розпочнеться. Є певні технічні перешкоди, а якщо не почнеться – знімемо міністра, якщо не почнеться", – казав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

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Пане Гетманцев, просто думки наші читаєте. Тільки ж дивіться, тут є ще одна проблема, про яку не так часто говорять. Це бажання вакцинуватись у самих українців.

Чи хочуть українці вакцинуватися

При найкращих прогнозах підставити руку для щеплення готові 50% населення, при найгірших – 30%. І я на цьому теж неодноразово наголошувала. Жодної інформаційної кампанії. Жодних пояснень. Жодних заохочень, хоча би власним прикладом, МОЗ так і не показало.

Ба більше, вакцинуватися не хочуть навіть самі медпрацівники, то що ж говорити про решту населення.

От вже рік ми долаємо вірус середньовічним способом – перехворівши. Ми не знімаємо маски і не випускаємо з рук антисептик. Водночас держава стверджує, що на кожного хворого вона витрачає щонайменше 30 тисяч гривень.

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Утім, ті, хто вирішив лікуватися самостійно – витратив їх зі своєї кишені. Вакцина коштує 17 доларів. Беремо найдорожчу – це орієнтовно 400 гривень. Це для держави, а для українців обіцяють безкоштовну. Однак не відразу і не для всіх, але сподіваємось, що буде. Тож вибір, здається, очевидний. Вакцинуйтесь, бо ми того варті.