Bloomberg зробив інтерактивну карту, де в онлайн режимі показана кількість вакцинованих від короновірусу людей в різних країнах.

Як проходить вакцинація проти COVID-19 у світі?

Згідно з нею, в Європі вакцинація не розпочалась тільки в декількох балканських країнах, Бельгії, Швейцарії, а також Україні, Молдові та Білорусі. І за цим параметром, наша Східна Європа більше нагадує Африку, або Середню Азію, де вакцинації також немає.

Читайте також Китайська вакцина за завищеними цінами: чому?

Крім того, Bloomberg показує скільки доз вакцини законтрактувала кожна країна. Майже всі європейські країни законтрактували доз більше, ніж є населення в країні. Скільки законтрактувала Україна? 2,1 мільйони доз, або для 5% населення. Гірше нас тільки Білорусь (яка, втім, взагалі не визнає небезпечність вірусу). На одному рівні з нами Молдова та декілька балканських країн. Майже вся Африка також має 5%.

Джерело: Facebook