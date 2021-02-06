Вакцинація від COVID-19: коли бійці ЗСУ отримають щеплення

Джерело:АрміяInform
В Україні вакцинація стартує вже у лютому 2021 року. Планується, що бійці Збройних сил України отримають перші дози вакцини від коронавірусу вже наприкінці лютого.
Першочергово вакцини отримають бійці, що стримують російську агресію на сході України. Це підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік.
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Вакцинацію від COVID-19 у Збройних силах мають розпочати наприкінці лютого. Щеплення проводитимуть за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу