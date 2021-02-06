Вакцинація від COVID-19: коли бійці ЗСУ отримають щеплення

6 лютого 2021 , 12:19
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Джерело:

АрміяInform

В Україні вакцинація стартує вже у лютому 2021 року. Планується, що бійці Збройних сил України отримають перші дози вакцини від коронавірусу вже наприкінці лютого.

Першочергово вакцини отримають бійці, що стримують російську агресію на сході України. Це підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік.

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Хто отримає щеплення від COVID-19

  • особи, які невдовзі плануються на ротацію;
  • військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
  • медичний персонал.

Вакцинацію від COVID-19 у Збройних силах мають розпочати наприкінці лютого. Щеплення проводитимуть за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.

Вакцинація в Україні: головне

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.
  • Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
  • За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.
  • Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу