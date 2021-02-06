Вакцинація від COVID-19: коли бійці ЗСУ отримають щеплення
В Україні вакцинація стартує вже у лютому 2021 року. Планується, що бійці Збройних сил України отримають перші дози вакцини від коронавірусу вже наприкінці лютого.
Джерело:АрміяInform
Першочергово вакцини отримають бійці, що стримують російську агресію на сході України. Це підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік.
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Хто отримає щеплення від COVID-19
- особи, які невдовзі плануються на ротацію;
- військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
- медичний персонал.
Вакцинацію від COVID-19 у Збройних силах мають розпочати наприкінці лютого. Щеплення проводитимуть за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.
Вакцинація в Україні: головне
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.
- Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів. Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- За прогнозами очільника МОЗ Максима Степанова, до кінця місяця мають вакцинувати 500 тисяч українців.
- Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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