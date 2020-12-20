Уряд Чехії має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак в заявлені терміни розпочнуть щеплення тільки за умови, якщо буде доставлена вчасно вакцина.

Таку інформацію зазначив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Про це повідомили на сайті "Чеські новини".

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Коли вакцинуватимуть

Перше щеплення від коронавірусу зроблять 27 грудня, якщо першу партію вакцини доставлять в республіку, як очікується, 26 грудня,

– зазначив Бабиш.

Водночас прем'єр-міністр відзначив, що має намір пройти вакцинацію. Але через проблеми зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем, який ухвалить відповідне рішення вже наступного тижня.

Нагадаємо! Раніше Бабиш заявляв, що Чехія отримає вакцину від коронавірусу від 5 різних розробників. Однак громадяни не зможуть обирати, якиою саме вакцинуватися.

Коронавірус у Чехії: що відомо

Уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня.

Зокрема дозволили працювати ресторанам і скасували комендантську годину.

З 18 грудня Чехія перейшла на четвертий рівень протиепідемічної системи.