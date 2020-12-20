Вакцинація від COVID-19 у Чехії розпочнеться 27 грудня: деталі
Уряд Чехії має намір почати вакцинацію населення з 27 грудня. Однак в заявлені терміни розпочнуть щеплення тільки за умови, якщо буде доставлена вчасно вакцина.
Таку інформацію зазначив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Про це повідомили на сайті "Чеські новини".
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Коли вакцинуватимуть
Перше щеплення від коронавірусу зроблять 27 грудня, якщо першу партію вакцини доставлять в республіку, як очікується, 26 грудня,
– зазначив Бабиш.
Водночас прем'єр-міністр відзначив, що має намір пройти вакцинацію. Але через проблеми зі здоров'ям він повинен обговорити це зі своїм лікарем, який ухвалить відповідне рішення вже наступного тижня.
Коронавірус у Чехії: що відомо
- Уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня.
- Зокрема дозволили працювати ресторанам і скасували комендантську годину.
- З 18 грудня Чехія перейшла на четвертий рівень протиепідемічної системи.
Що відомо про коронавірус в Чехії?Станом на 20 грудня 2020 року, на коронавірус в Чехії загалом інфіковано 624 140 осіб. З них померло – 10 331, одужало – 533 307. Наразі хворіє 80 502 людей. Від початку пандемії у країні зробили 3 525 589 тестів на COVID-19.
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