Без нової партії та з невтішними прогнозами: все, що варто знати про імунізацію в Україні

В Україні перше щеплення від коронавірусу зробили 24 лютого. Наразі вакцинувалися приблизно 200 тисяч людей. Темпи імунізації населення від коронавірусу в нашій країні одні з найповільніших у світі.

Проблема й у тому, що поставки нових партій вакцин відкладаються. Про те, що варто знати – читайте далі.

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Як тривав початок вакцинації

Щеплення проводили 179 мобільних бригад з імунізації та 341 пункт щеплення. За перший тиждень імунізації населення було введено вакцину 3141 особі.

Далі цифри стали зростати, втім все одно темпи вакцинації змушують бажати кращого. Були дні, коли по всій країні було зроблено всього 2018 щеплень. В середньому денна цифра введених ін'єкцій сягає 12 – 13 тисяч на день, якщо брати весь період.



Темпи вакцинації в Україні дуже низькі / Фото "Слово і діло"

Темпи вакцинації почали обурювати тих, хто "став у чергу на вакцину". Свої сподівання на отримання рятівної дози препарату почали висміювати.

Заступник міністра охорони здоров'я у 2016 – 2019 роках Павло Ковтонюк сказав, що лише у 2046 році може дійти черга вакцинуватись до усіх, хто бажає. Він припустив, висміюючи ситуацію, що тоді вже буде світове повстання машин, а від людства не залишиться нічого.

Страшні прогнози

Якщо ж порахувати, то такий сценарій можливий не лише для фантастичного фільму. І хоч напередодні темпи імунізації населення зросли, було й таке, що за 1 день робили понад 15 – 18 тисяч ін'єкцій. Однак і цього замало.

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Ви лише порахуйте, якщо орієнтовно за місяць імунізуватимуть 200 тисяч людей, то 38-ми мільйонне населення з такою швидкістю вакцинуватимуть майже 16 років, тобто до 2037 року.

Водночас якщо взяти до уваги ще й те, що настане і друга хвиля вакцинації, коли вводитимуть другу дозу препарату, то такими темпами можна ще 16 років додати.

Другий етап вакцинації

22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації проти коронавірусу. Це означає, що тепер вакцинуватимуть:

літніх людей від 80 років;

працівників системи охорони здоров'я, зокрема сімейних лікарів;

працівників соціальної сфери.

Також другий етап передбачає, що одночасно із мобільними бригадами розпочали роботу стаціонарні пункти щеплень, власне тому і темпи трохи зросли.



Тепер в Україні вакцинуватимуть медиків / Фото "Укрінформ"

По всій країні відкрили 565 пунктів щеплень. Загалом під час другого етапу вакцинації МОЗ планує розгорнути 2,5 тисячі стаціонарних пунктів імунізації. Однак відкривати будуть їх тоді, коли отримають вакцину.

Нова проблема – немає нової партії

25 березня з Китаю до України відправили першу партію вакцин компанії Sinovac Biotech. Складається вона з майже 2 мільйонів доз препарату. В МОЗ зареєстрували китайську вакцину 10 березня – CoronaVac від Sinovac Biotech. Це другий препарат, яким вакцинуватимуть українців.

Чекаємо ми і на другу поставку партії вакцини AstraZeneca з Індії. Та чекати, здається, будемо ще довго. Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України можуть відкласти на певний термін.

Причина – інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні,

– сказав Радуцький.

Він пояснив, що Міністерство закордонних справ України отримало лист від посольства Індії, у якому підкреслюється неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії, як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), що постачається до України.

На сайті Міністерства закордонних справ Індії вказано, що вакцини вже перестали експортувати, але не через якісь там наклепи, а щоб задовольнити внутрішній попит на тлі нової хвилі пандемії в країні.

Цей крок вплине також на поставки вакцин в межах глобальної ініціативи COVAX, за якою її мають отримати понад 180 країн світу, зокрема і ми.

Де взяти 2 дозу

Схема вакцинації Covishield передбачає введення 2 доз препарату з інтервалом від 4 до 12 тижнів. З дня імунізації першого українця вже пройшло понад місяць. Тож насторожує інформація про те, що наступної партії вакцини Covishield навіть на горизонті не видно.

Темпи вакцинації у світі

У світі ситуація значно краща, найбільше громадян уже вакцинували:

Сполучені Штати Америки;

Китай;

країни Європейського Союзу.

Зроблено вже понад 400 мільйонів щеплень. Водночас у Гібралтарі першими у світі повністю завершили вакцинацію від коронавірусу – там було щеплено все доросле населення.

Тож поки світ активно працює над виробленням колективного імунітету – в Україні затягнули, ба більше, ледь не провалили початок вакцинації від коронавірусу.

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Підливає масла в вогонь ще й дезінформація від наших Східних сусідів, яка просочується через різні пропагандистські ЗМІ. Мовиться про нібито неефективність вакцини чи навіть загрозу життю.

Берімо приклад з передових країн світу, які дійсно показують результати та вже імунізували більшу частину своїх громадян. Вони йдуть впевненими кроками до подолання вірусу. Якщо маєте можливість вакцинуватися і не маєте протипоказань – не втрачайте цей шанс. Будьте здоровими.