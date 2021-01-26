Країни по всьому світу розпочали масову вакцинацію населення, а відтак цілком очікувано в ЗМІ все більше клікбейтів і маніпуляцій навколо теми щеплення від COVID-19.

Джерело: Facebook

Неочікувано, що в цьому бере участь не лише жовта преса, а й провідні українські ЗМІ. Написав невеликий гайд, як не дати пошити себе в дурні.

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Маніпуляції довкола вакцинації

Отож, як нами намагаються маніпулювати в темі вакцинування від коронавірусу?

1) Перший варіант – клікбейт звичайний.

Поважне видання виділяє в стрічці новин як важливий заголовок "У Бразилії помер учасник випробування вакцини AstraZeneca". Що думає читач від такого заголовку? Напевно, в Бразилії когось вакцинували і він від цього помер, жах, паніка! Але якщо відкрити новину, то у другому абзаці ми знайдемо таке: "Оксфорд заявив, що випробування продовжуватиметься. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило Reuters, що випробування припинили б, якби померлий доброволець отримав вакцину від COVID-19. Але чоловік отримував плацебо". Тобто, чоловік, що помер (до речі, помер він як раз від COVID-19) навіть не був щеплений!

Але скільки людей не читатимуть далі заголовка? Хоча, по факту, новина мала б звучати так: "Чоловік, що не отримав щеплення від COVID-19, помер від COVID-19". Висновок: не звертайте увагу на заголовки, уважно читайте весь текст новини, а краще відразу відкривайте оригінал, на який посилається стаття.

2) Другий варіант – маніпуляція через позбавлення контексту.

Нещодавня новина в іншому топовому виданні: "У Норвегії після щеплення вакциною від коронавірусу Pfizer/BioNTech померли 29 осіб". Тут, звичайно, справжня класика – "після не означає в наслідок". 99.9% людей в останні 24 години до своєї смерті пили воду. Чи означає це, що нам всім потрібно терміново припинити її вживати? Якщо ви зробити будь-що з великою кількістю людей (навіть банально надішлете їм на телефон SMS з тупим жартом), якась кількість цих людей скоро помре – суто статистично. Звичайно, якщо жарт буде смішним нічого не зміниться – ці люди помруть в будь-якому випадку.

А що ж там в Норвегії? Відкриваємо матеріал Bloomberg, які не полінувалися зателефонувати норвезькій медичній владі, і дізнаємося, що всі загиблі були тяжко хворі люди, віком старше 75, переважна більшість яких проживала в спеціальних закладах для літніх людей. Тож в цьому контексті 29 смертей це багато чи мало? Норвезька влада пояснює. В закладах для літніх людей Норвегії 45 (!) людей помирає щодня (!!!) без усіляких вакцинацій. А провакцинували в країні вже майже всіх, хто живе в таких закладах. Як то кажуть – коментарі тут зайві.

3) Третій варіант мій улюблений, походить від небажання прийняти просту думку про те, що наш світ працює статистично. Мова йде про страшні заголовки про потужні алергічні реакції від вакцин. Що є частковою правдою – адже від вакцини у вас правда може розвинутися небезпечна алергічна реакція, яка вас може навіть вбити. Як бачите, відразу два "може".

Наскільки високий ризик?

Американський регулятор на виборці в 2 мільйони щеплень підрахував, що серйозна алергія виникає приблизно в одного зі ста тисяч людей. Йдемо до Вікіпедії і читаємо, що з усіх людей, які потрапляють в американські лікарні з анафілаксією 99,7% виживають. Тепер уявімо, що ви людина середнього віку, відносно здорові та оцінюєте свій шанс на летальний результат у випадку хвороби на COVID-19 в 0,1% – доволі оптимістично. Враховуючи, що без щеплення зараження рано чи пізно майже неуникненно, умови задачі зрозумілі. Тепер самий час згадати математику рівня середньої школи і підрахувати у скільки саме разів вірогідність вашої смерті від COVID-19 вища за вірогідність смерті від побічної дії вакцини. Я гарантую, що ви будете в… як би це цензурно охарактеризувати? В шоці.

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4) Зрозуміло, що ще є відверті фейки про чіпування, рептилоїдів і далі за списком. Сподіваюся, ви такі ЗМІ не читаєте, тому і коментувати немає чого.

Нарешті, останнє: шановні ЗМІ, будь ласка, зверніться за допомогою до відповідних експертів! Їх в Україні вистачає і вони будуть раді проконсультувати ваших журналістів і редакторів як коректно висвітлювати складну тему вакцинації. Щоб в кінці року нам з вами не було боляче дивитися на відсоток вакцинованих в Україні – адже налякані люди просто не будуть робити щеплення. А це трупи – гори трупів. Будь ласка, приділіть цій темі трохи уваги. Захистіть ваших читачів, станьте національними героями.