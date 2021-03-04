Добрі та погані новини: що відбувається з вакцинацією в Україні та світі

Перший тиждень кампанії з вакцинації. Результат – 6 888 щеплень. Добре чи погано? Багато чи мало?

Старт вакцинації: чому він затягнувся?

Почну з доброго. Добре, що в нас нарешті розпочалася кампанія з вакцинації. І добре, що дві з цих 6 888 вакцин отримали президент та міністр охорони здоров'я. Це підвищує довіру, а вона потрібна.

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Тепер недобре. Старт дуже повільний. Ми не те, що не їдемо, ми навіть не заводимося. З одного боку, початок кампанії не показовий. В більшості країн перший тиждень був для того, щоб набрати швидкість. Але ми стартуємо дуже тяжко навіть на фоні країн з тяжким стартом.

Порівняємо з іншими країнами

Давайте порівняємо, як пройшов перший тиждень вакцинації в окремих країнах. Будемо дивитися у нижню частину турнірної таблиці. Щоб ніхто не говорив "та де ми, а де вони".

Але все ж давайте на секунду зазирнемо туди, де "вони". В Ізраїлі уже в перший день зробили 7 365 щеплень, а за перший тиждень 209 588. І це країна з населенням 8,8 мільйонів людей. Станом на 28 лютого швидкість вакцинації складає 101 745 щеплень на день.

Іспанія, з населенням приблизно як у нас, почала з 56 505 щеплень у перший день. За тиждень зробили 332 543 щеплення. В кінці лютого робили 95 661 вакцинацій на день.

А що там Румунія, Польща та Україна?

Добре, закінчуємо рубрику "життя багатих". Давайте подивимося на дно турнірної таблиці. А тепер на дно її дна. Ми там.

Румунія у перший день зробила 712 щеплень, а за тиждень зробила 15 157 вакцинацій. Другий тиждень вона починала з цифри 5 547 вакцин на день. Врахуйте, що населення Румунії удвічі менше за Україну.

Країна такого ж розміру, як ми – Польща. Перший день – 4 300 щеплень. За перший тиждень зробили 79 105 вакцинацій. Другий тиждень почали уже на швидкості 19 132 на день. На сьогодні на день проводять 88 700 щеплень, але це третій місяць кампанії.

Окей, Румунія та Польща – члени ЄС і централізовано отримали вакцини. Давайте подивимося на Сербію, яка не входить до ЄС і шукала вакцини сама. Перший день – 1 150 доз. За перший тиждень 11 345 доз. Станом на зараз швидкість – 29 426 щеплень на день.

Населення Сербії – 6,9 мільйони, тобто два Києва. У Києві зараз роблять 30-50 щеплень на добу. І не питайте, як на весь Київ можна робити 30 щеплень на добу. Не знаю.

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Як проходить щодня вакцинація у зазначених країнаї (14 днів) / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

Підсумок: уже на старті – щось не те. Безумовно, поступово будемо набирати швидкість. Але мені виглядає, що вакцинація буде схожа на те, що було з тестуванням. Хочу помилятися. Але відчуваю, що не помилюся.

На графіку – перший та другий тиждень вакцинації у окремих країнах, з якими можна себе порівняти. Заради справедливості: Албанія стартувала гірше. Грузія, Молдова ще не стартували.