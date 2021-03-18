Україна ризикує опинитися в "ковідному" гетто: як уникнути цього

Без повномасштабного вакцинування населення країна може знову накрити хвилі локдаунів, що призведе до чергового погіршення економічного стану кожної родини.

Довіра до вакцини та вакцинації є похідною від довіри до влади

Станом на початок цього тижня у світі зроблено майже 360,000,000 щеплень проти коронавірусу.

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19 європейських країн, в тому числі Норвегія, Ірландія, Італія, Нідерланди, Німеччина та Франція, призупинили використання вакцини компанії AstraZenecа. Причиною стало виявлені утворення тромбів в декількох випадках після вакцинації.

У той самий час, у Великій Британії більше 11,000,000 людей отримали щеплення AstraZeneca і не було виявлено жодного випадку утворення тромбів після отримання вакцини.

В Україні взагалі цікава ситуація, адже лише через два тижні після щеплення Covieshield від AstraZeneca захворів головний Санітарний Лікар Ляшко на COVID-19.

Логічними є пояснення, що Ляшко отримав лише першу з двох доз, що вакцина не гарантує 100% захисту від захворювання, що вона дозволяє організму легше перенести хворобу, що все дуже індивідуально.

Так, ці аргументи мають право на існування, але в головах пересічних українців тепер буде чіткий меседж: нащо вакцинуватись невідомо чим, якщо є ймовірність захворіти – подивіться на приклад Ляшко.

Антивакцинатори не могли навіть уявити, що їм подарують такий потужний аргумент проти щеплення на додачу до тих, які вже обговорюють по всій країні.

Чому такий великий рівень недовіри до Covieshield?

На мою думку, тому що нема відповідей на ключові питання:

Чому в Україні є лише одна вакцина – Covieshield, якою намагаються активно вакцинувати, в тому числі і медиків?

Чому Україна закупила саме індійський Covieshield, а не вакцину, яку випускає безпосередньо AstraZeneca

Чому нема офіційних пояснень від AstraZeneca щодо гарантій якості вакцини Covieshield? Щонайменше в заявах офіційних представників влади такі твердження були відступні.

Коли в Україні з ' являться вакцини інших виробників, таких як Pfizer? Що держава робить для цього і чим ми – звичайні громадяни – можемо допомогти?

Що збирається робити влада для забезпечення всіх українців вакцинами до кінця 2021 року?

Без чесних відповідей на ці та інші питання, пов'язані з вакцинацією, ми ризикуємо опинитись в ковідному гетто, звідки ми будемо роками намагатись вирватись. Світ не відкриє для нас свої двері допоки ми не справимось з коронавірусним викликом.

Безвізовий режим з Європою розіб'ється об скелі паспортів вакцинації, про які в Україні взагалі ніхто не говорить.

Чи хочемо ми, щоб світ дивився на нас, як на прокажених? Безумовно ні.

Без повномасштабного вакцинування населення країна може знову накрити хвилі локдаунів, що призведе до чергового погіршення економічного стану кожної родини.

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Чи хочемо ми ходити по колу кожні 3-4 місяці, очікуючи чергового обмеження наших прав та свобод? Безумовно ні.

Чи заслуговуємо ми на те, щоб держава була чесною з нами та відкрито комунікувала та пояснювала все, що стосується епідемії, вакцинації, вакцин, тощо? Безумовно так! І коли це станеться, з'явиться шанс для країни побороти коронавірус.