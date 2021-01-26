Командир американського космічного корабля "Аполлон-13" Джеймс Лоуелл під час експедиції на Місяць, а це було 50 років тому, сказав дуже життєву фразу: "Г'юстоне, у нас проблеми!". Від себе додам – космічного масштабу. Вакцинацію від COVID-19 не розпочали лише 8 країн Європи. Серед них і Україна.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Не стартували з вакцинацією такі країни Європи:

Албанія;

Андорра;

Боснія і Герцеґовина;

Косово;

Молдова;

Чорногорія;

Північна Македонія;

Україна.

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Натомість лідерами з вакцинації у перерахунку на 100 тисяч населення є:

Ізраїль;

ОАЕ;

Бахрейн;

Велика Британія;

США.

Загалом 89% населення Європи вже мають можливість вакцинуватися.

І головне тут: можливість вакцинуватися. Ви можете не довіряти тій чи іншій вакцині. Можливо, ви вже перехворіли на COVID-19 і вирішили, що вам достатньо власного імунітету, щоб побороти недугу вдруге, якщо доведеться. Можливо, у вас є власний погляд на ситуацію, але можливість вакцинації у вас має бути, і забезпечити її, цю можливість, нам мало б підприємство "Медичні Закупівлі".

Як пояснює затягування Степанов

Оскільки Міністерство охорони здоров'я, в обличчі міністра Максима Степанова, їх роботу блокує, то з останнього і питатимемо за результат.

Вакцинація від коронавірусу має початися в Україні уже в лютому. Тоді очікується постачання 910 тисяч доз вакцини,

– казав Степанов.

Однак згодом, в телеефірі іншого телеканалу, він назвав вже іншу цифру – 700 тисяч доз, і не Pfizer, а Sinovac Biotech. Утім, міністр запевнив, що хвилюватися не варто. Починаючи з травня-червня 2020 року йдуть перемовини з 5 – 6 різними компаніями, які і мають привезти нам вакцину. Утім, що це за компанії, Степанов не каже, бо нібито "ЗМІ все перекрутять, і потім з нами ніхто не захоче співпрацювати".



Максим Степанов / Фото LIGA.net

Ну що ж, почитаємо, що пишуть ЗМІ про поставку вакцин.

Компанія Sinovac Biotech наполягала на складанні договору про закупівлі COVID-вакцини з Україною через компанію "Лекхім". Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нібито все правильно. Та вірити "на слово" міністру Степанову ми вже давно перестали, а тому перевіряємо все сказане самостійно.

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Як все було насправді

Журналісти розслідувачі з проєкту Chas News зателефонували китайцям у Sinovac, а там їм і заявили, що компанія, не може продавати вакцину від коронавірусу приватним компаніям і контактує лише з урядами країн. За словами представника компанії Sinovac, саме український уряд наполегливо "порадив" співпрацювати з приватною компанією "Лекхім".

Зараз ми не можемо продавати її приватним компаніям, Ми тільки комунікуємо з урядами безпосередньо,

– сказали у Sinovac.

А тепер оцініть весь масштаб трагедії. Мало того, що МОЗ нам бреше, так ще й саме міністерство запропонувало Sinovac на шляху від Китаю до України поставити підприємство-прокладку "Лекхім", а у перекручуванні інформації звинуватять потім ЗМІ.

Бо хто винен – невістка…

Власне, якщо вже "перекручувати" або ж викривати інформацію, то до останнього. Якщо міністр збрехав нам у такому досить незначному питанні, то де гарантія, що він говорить нам правду і щодо переговорів з іншими компаніями поставниками. Та й взагалі чи є ці інші компанії?

Або пан міністр знає щось, чим ні з ким не ділиться, або намагається вскочити в останній вагон і домовитись хоча б з кимось про постачання вакцини і, звісно, знайти на неї кошти – кредитні кошти.

Гроші Світового банку

Гроші Україна має намір позичити у Світового банку. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Мовиться про 2,5 мільярди гривень.

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Витрати які хочуть, цитую: "на новий проєкт з екстреного реагування на COVID-19 і вакцинацію в Україні". І більше жодних подробиць про новий проєкт немає. Як і гарантій того, що ці гроші, як і ті, що були у ковідному фонді, не пустять на "Велике будівництво".

Знаєте у чому найбільший сюр української політики? У тому, щоб створити ковідний фонд для екстреного реагування на пандемію, перенаправити туди гроші з різних галузей, витрати їх на що завгодно – тільки не на пандемію. Потім згорнути фонд, взяти кредит для того, щоби екстрено реагувати на пандемію.

Водночас компанії Pfizer і Sinovac Biotech укладають угоду з Всесвітньою організацією охорони здоров'я про постачання своєї вакцини до бідних країн з низьким і середнім рівнем доходів з лютого у рамках все тієї ж програми COVAX.

Партія препарату, щоправда, буде невеликою, бо буде призначена насамперед для медичних працівників. Чи є серед таких країн Україна – поки також не відомо. Однак поживемо і побачимо. Можливо, міністр Степанов щось нам розповість.