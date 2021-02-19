Вакцина стала прокляттям для Степанова, – ведуча 24 каналу про "втечу" міністра в Індію

Міністр охорони здоров'я Степанов "втік" від звільнення аж до Індії – саме так виглядає ця історія, коли чиновник раптом вилітає на край світу. Все для того, щоби начебто проконтролювати відправку партії вакцини від коронавірусу.

Нібито від того, що він приїде до Індії, вакцину до України привезуть швидше. Таку думку висловила ведуча програми "Про головне" Тетяна Кругова.

До теми Степанов вилетів до Індії – хоче особисто привезти вакцину проти COVID-19

Ведуча припустила, що для Степанова вакцина від коронавірусу стала прокляттям, через яке він втратив обличчя і може втратити роботу.

Крісло під ним вже захиталося – депутати від "Слуги народу" в кулуарах активно говорять про звільнення Степанова, якщо він провалить вакцинацію. І здається, це вже сталося,

– сказала Кругова.

Бо дедлайн був 15 січня. Саме тоді – крайній термін, коли мали початися перші щеплення в Україні, нагадала ведуча.

Відставка Степанова

На думку журналістки, у нардепів від міністра Степанова вже здають нерви. Навіть "Слуги народу" говорять про його звільнення. Як вона додала, це питання вже підіймали у монобільшості.

Вакцинація в Україні

Тим часом терміни вакцинації в Україні знову відкладають, наголосила Кругова. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже говорить, що це буде весною.

"Мені здається ще трошки й наші чиновники заговорять про літо, а може й про осінь. І це при тому, що у нас що не день, то гірша ситуація, особливо у Західних областях. Прикарпаття б'є рекорди хворих, ліжка в лікарнях там закінчуються", – наголосила Кругова.

Важливо Зміщені терміни істотно не вплинуть на кампанію з вакцинації, – Шмигаль

Вона додала, що тим часом вакцинація почалася у Зімбабве. Туди поставили 200 тисяч доз китайської вакцини Sinopharm і вже щепили віцепрезидента країни. Тобто, африканська країна третього світу обігнала нас у старті вакцинації, підсумувала ведуча.



Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу