Вакцина стала прокляттям для Степанова, – ведуча 24 каналу про "втечу" міністра в Індію
Міністр охорони здоров'я Степанов "втік" від звільнення аж до Індії – саме так виглядає ця історія, коли чиновник раптом вилітає на край світу. Все для того, щоби начебто проконтролювати відправку партії вакцини від коронавірусу.
Джерело:24 канал
Нібито від того, що він приїде до Індії, вакцину до України привезуть швидше. Таку думку висловила ведуча програми "Про головне" Тетяна Кругова.
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Ведуча припустила, що для Степанова вакцина від коронавірусу стала прокляттям, через яке він втратив обличчя і може втратити роботу.
Крісло під ним вже захиталося – депутати від "Слуги народу" в кулуарах активно говорять про звільнення Степанова, якщо він провалить вакцинацію. І здається, це вже сталося,
– сказала Кругова.
Бо дедлайн був 15 січня. Саме тоді – крайній термін, коли мали початися перші щеплення в Україні, нагадала ведуча.
Відставка Степанова
На думку журналістки, у нардепів від міністра Степанова вже здають нерви. Навіть "Слуги народу" говорять про його звільнення. Як вона додала, це питання вже підіймали у монобільшості.
Що відомо про відставку Степанова?
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку. Це зроблять, якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація.
Також Ірина Верещук відзначила, що фракція "Слуга народу" ініціюватиме відставку Степанова.
Вакцинація в Україні
Тим часом терміни вакцинації в Україні знову відкладають, наголосила Кругова. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже говорить, що це буде весною.
"Мені здається ще трошки й наші чиновники заговорять про літо, а може й про осінь. І це при тому, що у нас що не день, то гірша ситуація, особливо у Західних областях. Прикарпаття б'є рекорди хворих, ліжка в лікарнях там закінчуються", – наголосила Кругова.
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Вона додала, що тим часом вакцинація почалася у Зімбабве. Туди поставили 200 тисяч доз китайської вакцини Sinopharm і вже щепили віцепрезидента країни. Тобто, африканська країна третього світу обігнала нас у старті вакцинації, підсумувала ведуча.
Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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