ВАКС зупинив рішення, яким в НАБУ забрали "справу Татарова"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення Печерського райсуду від 14 грудня 2020 року, яким справу щодо заступника глави ОП Олега Татарова забрали з НАБУ. Заступник Андрія Єрмака заявив, що суд такого рішення не ухвалював.
Джерело: АП ВАКС
Відповідне рішення ухвалили під час судового засідання у четвер, 4 лютого.
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У Апеляційній палаті ВАКС уточнили, що у зв'язку з тим, що ДБР не надано матеріалів справи, витребуваних ухвалою від 14 січня 2021 року, судове засідання було відкладено до 13:00 10 лютого 2021 року.
Зокрема, суд повторно зобов’язав уповноважених осіб ДБР надати матеріали АП ВАКС та роз'яснив, що невиконання ухвали має наслідком притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Що про це говорить Татаров
Натомість Олег Татаров на своїй сторінці у телеграмі запевнив, що інформація про передачу справи – це "чергова маніпуляція". За його словами, суд такого рішення не схвалював.
Справа Татарова: коротко
- Заступника глави ОП Олега Татарова підозрюють у корупції. Зокрема, мовиться про справу щодо квартир Нацгвардії й збитки у розмірі 81 мільйона гривень.
- За словами колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась заявив, що раніше Татаров працював у його компанії як "фахівець зі схем".
- Антикорупціонери запросили для заступника глави Офісу Президента арешт із заставою в 10 мільйонів.
- Офіс генерального прокурора напередодні обрання запобіжного заходу передав справу Татарова до СБУ.
- Водночас проти генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.
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