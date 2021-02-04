Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинила рішення Печерського райсуду від 14 грудня 2020 року, яким справу щодо заступника глави ОП Олега Татарова забрали з НАБУ. Заступник Андрія Єрмака заявив, що суд такого рішення не ухвалював.

Джерело: АП ВАКС

Відповідне рішення ухвалили під час судового засідання у четвер, 4 лютого.

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У Апеляційній палаті ВАКС уточнили, що у зв'язку з тим, що ДБР не надано матеріалів справи, витребуваних ухвалою від 14 січня 2021 року, судове засідання було відкладено до 13:00 10 лютого 2021 року.

Зокрема, суд повторно зобов’язав уповноважених осіб ДБР надати матеріали АП ВАКС та роз'яснив, що невиконання ухвали має наслідком притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Зверніть увагу! Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та в частині вирішення питання щодо поновлення строку на апеляційне оскарження може бути оскаржена у Верховному Суді протягом трьох місяців із дня її проголошення. В іншій частині ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Що про це говорить Татаров

Натомість Олег Татаров на своїй сторінці у телеграмі запевнив, що інформація про передачу справи – це "чергова маніпуляція". За його словами, суд такого рішення не схвалював.

Справа Татарова: коротко