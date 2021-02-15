Справа про хабар у мільйон доларів: ВАКС зняв з Гримчака електронний браслет

Джерело:Радіо Свобода
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього заступника з питань окупованих територій Юрія Гримчака. Відтепер він може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов’язань.
У ВАКС зазначили, що поки зі сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте, таким правом прокурори можуть скористатися.
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Вчора (14 лютого – 24 канал) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – 24 канал),
– додали у суді.
Зі свого боку Юрій Гримчак на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив цю інформацію та заявив, що тепер він "абсолютно вільна людина".
"Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав політик.