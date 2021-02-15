Справа про хабар у мільйон доларів: ВАКС зняв з Гримчака електронний браслет

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього заступника з питань окупованих територій Юрія Гримчака. Відтепер він може вільно пересуватися через завершення терміну дії зобов’язань.

У ВАКС зазначили, що поки зі сторони обвинувачення не надходило нового клопотання про продовження дії процесуальних обов’язків. Проте, таким правом прокурори можуть скористатися.

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Вчора (14 лютого – 24 канал) скінчився термін дії обов’язків, які були встановлені раніше, строком на два місяці. Тобто відсьогодні він вже не повинен його носити (електронний браслет – 24 канал),

– додали у суді.

Зі свого боку Юрій Гримчак на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив цю інформацію та заявив, що тепер він "абсолютно вільна людина".

"Сьогодні маю задоволення повідомити вас, що всі арешти, обмеження пересування, зобов’язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", – написав політик.

Затримання Юрія Гримчака: що відомо

14 серпня 2019 – правоохоронці з НАБУ, прокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих території Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка.

Затриманих запідозрили у вимаганні хабаря у мільйон доларів, а, власне, саме затримання відбувалося під час передачі частини грошей – 480 000 доларів .

. Згодом суд обрав Гримчаку запобіжний захід – утримання в СІЗО 60 днів із можливістю вийти під заставу у 6 000 000 гривень .

. Поки тривало слідство, прокуратура зняла з чиновника підозру в шахрайстві, натомість пред'явила підозру у зловживанні впливом.

30 січня 2020 Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт. А з квітня 2020 року він був вже тільки під нічним домашнім арештом.

САП передала справу Юрія Гримчака до суду 22 травня 2020 року.

Колишньому урядовцю загрожує від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

​До слова Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія