Недостатньо доказів: ВАКС зняв арешт із будинку співмешканки Януковича

Вищому антикорупційному суду забракло доказів у справі про будинок співмешканки президента-втікача Віктора Януковича. Тож, арешт із будинку довелося зняти.

Мовиться про будинок Любові Полєжай площею 417 квадратних метрів у селі Нові Петрівці біля "Межигір'я". На нього наклали арешт ще 6 років тому – у лютому 2015 року.

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Деталі справи

Суд у 2015 році керувався інформацією СБУ, що Любов Полєжай є співмешканкою Януковича. Там також мовилося про те, що це майно або належить самому Януковичу, або придбане за його кошти.

Полєжайна будинок 24 грудня 2013 року, тобто в період скоєння інкримінованих Януковичу злочинів.

Адвокат Полєжай стверджує, що у тексті ухвали немає жодних натяків на дослідження факту перебування цього майна у спільній власності. Ба більше, в документі не наведено жодного підтвердження того, що цей будинок належав Януковичу.

ВАКС з цими доводами погодився, адже у 2015 році Печерський суд дійсно не робив таких досліджень. Тож арешт довелося скасувати,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Полєжай та її майно