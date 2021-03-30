Вищому антикорупційному суду забракло доказів у справі про будинок співмешканки президента-втікача Віктора Януковича. Тож, арешт із будинку довелося зняти.

Мовиться про будинок Любові Полєжай площею 417 квадратних метрів у селі Нові Петрівці біля "Межигір'я". На нього наклали арешт ще 6 років тому – у лютому 2015 року.

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Деталі справи

Суд у 2015 році керувався інформацією СБУ, що Любов Полєжай є співмешканкою Януковича. Там також мовилося про те, що це майно або належить самому Януковичу, або придбане за його кошти.

Цікаво! Полєжай отримала свідоцтво про право власності на будинок 24 грудня 2013 року, тобто в період скоєння інкримінованих Януковичу злочинів.

Адвокат Полєжай стверджує, що у тексті ухвали немає жодних натяків на дослідження факту перебування цього майна у спільній власності. Ба більше, в документі не наведено жодного підтвердження того, що цей будинок належав Януковичу.

ВАКС з цими доводами погодився, адже у 2015 році Печерський суд дійсно не робив таких досліджень. Тож арешт довелося скасувати,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Полєжай та її майно