Недостатньо доказів: ВАКС зняв арешт із будинку співмешканки Януковича
Вищому антикорупційному суду забракло доказів у справі про будинок співмешканки президента-втікача Віктора Януковича. Тож, арешт із будинку довелося зняти.
Джерело:телеграм-канал Fight Corruptor
Мовиться про будинок Любові Полєжай площею 417 квадратних метрів у селі Нові Петрівці біля "Межигір'я". На нього наклали арешт ще 6 років тому – у лютому 2015 року.
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Деталі справи
Суд у 2015 році керувався інформацією СБУ, що Любов Полєжай є співмешканкою Януковича. Там також мовилося про те, що це майно або належить самому Януковичу, або придбане за його кошти.
Адвокат Полєжай стверджує, що у тексті ухвали немає жодних натяків на дослідження факту перебування цього майна у спільній власності. Ба більше, в документі не наведено жодного підтвердження того, що цей будинок належав Януковичу.
ВАКС з цими доводами погодився, адже у 2015 році Печерський суд дійсно не робив таких досліджень. Тож арешт довелося скасувати,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Полєжай та її майно
- Будинок Полєжай розташований у селі Нові Петрівці на вулиці Святославській, неподалік колишньої резиденції Януковича "Межигір'я".
- Окрім будинку Полєжай там також належить присадибна ділянка у масиві "Лазарів сад", куплена у липні 2013-го.
- У Києві жінка володіла третиною квартири на Оболонській набережній, 15. У квартирі в цьому будинку також був прописаний Янукович.
- У лютому 2014 Полєжай начебто покинула Україну, тікаючи разом із Януковичем, забравши свою доньку від першого шлюбу. За інформацією ЗМІ, живучи в Росії вона народила Януковичу третього сина.
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