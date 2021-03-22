ВАКС засудив суддю до 5 років ув'язнення через хабарництво
Вищий антикорупційний суд 22 березня виніс вирок судді Міжгірського районного суду Закарпатської області. Служителя Феміди засудили до 5 років позбавлення волі.
Джерело:ВАКС
Суддю з Закарпаття звинуватили у хабарництві. Рішення схвалила колегія суддів ВАКС.
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За даними телеграм-каналу "Fight Corruptor", мовиться про суддю Антона Гайдура.
У чому звинуватили суддю
5 лютого Гайдура викрили на "гарячому" детективи НАБУ, поліцейські та прокурори САП. Суддя отримував 15 тисяч гривень хабаря.
За даними слідства, такі гроші Гайдур вимагав за рішення на користь позивача у справі про стягнення суми боргу за невиконані роботи.
Який вирок виніс Антикорупційний суд
- 5 років ув'язнення,
- 3 роки заборони обіймати посаду судді,
- конфіскація всього майна.
Водночас ВАКС залишив для Гайдура можливість внесення застави до набрання законної сили вирок – 168 160 гривень.
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