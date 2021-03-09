ВАКС вшосте дозволив примусово доставити в суд Павла Вовка

Вищий антикорупційний суд вкотре ухвалив рішення про примусовий привід очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка на судове засідання. Там йому мають обрати запобіжний захід.

Прессекретарка суду Олеся Чемерис заявила, що наступне засідання перенесли на 15 березня 2021 року. Варто зауважити, що суд ухвалив примусовий привід для Вовка вже шостий раз.

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Попереднє засідання у справі мало відбутися 22 лютого, однак тоді Вовка також не змогли доставити до суду. Зокрема, його не знайшли за "всіма відомими адресами".

Тоді слідчий суддя Андрій Біцюк знову дозволив його привести на засідання у справі.

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