Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.

Мовиться про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я". Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції.

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Аргументація суддів незрозуміла

Відмовили Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі колегія суддів:

Никифорова;

Павлишина;

Чорна.

Аргументація суддів не є зрозумілою. Адже наразі немає повного рішення суду.

Зазначимо! Віктор Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.

Хто раніше відмовляв в арешті Януковичу

Раніше слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько також відмовив у заочному арешті Януковича. Він аргументував це тим, що слідство зупинили через розшук експрезидента. А в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна. Також Воронько зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.

Дивно, адже Антикорупційний суд має зовсім протилежну практику,

– зазначили у повідомленні.

Яка передісторія справи Януковича: коротко