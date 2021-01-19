ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича: деталі
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.
Мовиться про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я". Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції.
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Аргументація суддів незрозуміла
Відмовили Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі колегія суддів:
- Никифорова;
- Павлишина;
- Чорна.
Аргументація суддів не є зрозумілою. Адже наразі немає повного рішення суду.
Хто раніше відмовляв в арешті Януковичу
Раніше слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько також відмовив у заочному арешті Януковича. Він аргументував це тим, що слідство зупинили через розшук експрезидента. А в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна. Також Воронько зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.
Дивно, адже Антикорупційний суд має зовсім протилежну практику,
– зазначили у повідомленні.
Яка передісторія справи Януковича: коротко
- З 2014 року Генпрокуратура розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". Підозру повідомили експрезиденту Віктору Януковичу.
- Майно резиденції у липні 2015 року заарештували, а у 2017 році земельні ділянки "Межигір'я" передали державі.
- Після того як у 2014 році Янукович втік із країни, правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.
- Його визнали винним у державній зраді, Оболонський районний суд засудив Януковича до 13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.
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