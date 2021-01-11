Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури стосовно очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сторона обвинувачення вимагала застосувати примусовий привід голови ОАСКу до суду.

Клопотання було відхилено через відсутність підстав застосування приводу. Про це інформує пресслужба ВАКС.

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У повідомленні мовиться, що до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора САП Офісу Генерального прокурора про застосування до голови Окружного адміністративного суду Києва запобіжного заходу у вигляді застави.

Сторона обвинувачення також заявила клопотання про привід Павла Вовка, оскільки він не з'явився на судове засідання, а також не повідомив про причини відсутності.

Прокурор під час судового засідання наголошував, що голова ОАСКу був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання,

– відзначили у ВАСК.

Але суддя Вищого антикорсуду заявив, що докази вручення повістки про виклик Вовку – відсутні.

"Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто 2 аркуші паперу. Але суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик", – пояснили у ВАКС.

Відтак слідчий суддя врахував відсутність доказів того, що Вовк отримав повістку чи ознайомився з її змістом іншим шляхом. Тому клопотання прокурора було відхилено.

Зверніть увагу! Наступне судове засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід очільник ОАСК Павлу Вовку, відбудеться 12 січня об 11:00.

Справа судді Вовка: коротко