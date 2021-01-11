Справа судді Вовка: ВАКС відмовив у примусовому приводі голови Окружного адмінсуду Києва
Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури стосовно очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сторона обвинувачення вимагала застосувати примусовий привід голови ОАСКу до суду.
Клопотання було відхилено через відсутність підстав застосування приводу. Про це інформує пресслужба ВАКС.
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У повідомленні мовиться, що до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора САП Офісу Генерального прокурора про застосування до голови Окружного адміністративного суду Києва запобіжного заходу у вигляді застави.
Сторона обвинувачення також заявила клопотання про привід Павла Вовка, оскільки він не з'явився на судове засідання, а також не повідомив про причини відсутності.
Прокурор під час судового засідання наголошував, що голова ОАСКу був належно повідомлений про дату, час та місце судового засідання,
– відзначили у ВАСК.
Але суддя Вищого антикорсуду заявив, що докази вручення повістки про виклик Вовку – відсутні.
"Особа, яка повідомляла про виклик, під час того, як підозрюваний сідав в автомобіль, дійсно вкинула в авто 2 аркуші паперу. Але суд не отримав доказів, що ці аркуші були саме повісткою про виклик", – пояснили у ВАКС.
Відтак слідчий суддя врахував відсутність доказів того, що Вовк отримав повістку чи ознайомився з її змістом іншим шляхом. Тому клопотання прокурора було відхилено.
Справа судді Вовка: коротко
- Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та 6 його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.
- Детективи НАБУ стверджують, що представники Феміди виносили неправомірні рішення у своїх інтересах, інтересах бізнес-кіл та окремих політиків.
- Павла Вовка навіть оголосили в розшук, оскільки він постійно ігнорує допити НАБУ й не з'являється на них.
- "Центр протидії корупції" 6 січня повідомив, що Вищий антикорупційний суд не має наміру далі розслідувати цю справу. Зокрема, суддя ВАКС Андрій Біцюк повернув детективу Антикорупційного бюро клопотання щодо продовження розслідування.
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